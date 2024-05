Billetterie JO de Paris 2024 : des billets tous les jeudis à 10h, quels sont les sports et les prix ?

Les billets pour les JO sont pris d'assaut, mais il reste encore une dernière phase jusqu'au début des Jeux.

À quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, la billetterie est toujours disponible pour le plus grand nombre. Régulièrement, et jusqu'au début des JO, des phases de vente surprises sur une discipline pourront être mises en vente. C'était le cas au début du mois de mars avec une campagne pour les épreuves d'athlétisme.

Ce jeudi 30 mai et tous les jeudis jusqu'au début des JO, une nouvelle phase va être lancée sur le site officiel de la Billetterie Paris 2024 tickets.paris2024.org et l'application. Ce 30 mai, 30 000 nouvelles places seront proposées pour l'athlétisme, le beach-volley et le rugby à 7 masculin. Les sports changeront régulièrement pour essayer de satisfaire le plus de monde.

"Il y aura notamment des places pour des finales d'athlétisme (décathlon et 10 000 m hommes) à partir de 85 euros, des matchs préliminaires de beach-volley, au pied de la tour Eiffel, à partir de 24 euros, ou des rencontres de l'équipe de France de rugby à VII dès 90 euros" a expliqué Michaël Aloïsio, le directeur général délégué de Paris 2024. Des billets pour la cérémonie d'ouverture seront également accessibles à hauteur de 90 euros dans les prochaines semaines.

Plusieurs billets sont également distribués gratuitement, notamment pour la cérémonie d'ouverture. Au total, ce ne sont pas moins de 220 000 billets qui sont disponibles, répartis par le Comité d'organisation, l'Etat et la Ville de Paris qui devraient distribuer à eux seuls 139 000 places. Un quota de 74 000 places serait réservé pour permettre aux collectivités locales de distribuer des invitations. Notons également que 5 000 places pourraient revenir aux riverains proches de la cérémonie d'ouverture. La ministre Amélie Oudéa-Castéra a également annoncé que les 3263 étudiants qui devront libérer leur logement au CROUS se verraient remettre une place pour la cérémonie d'ouverture.