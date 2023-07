Billetterie JO de Paris 2024 : la 3e phase ouvre, voici les prix et billets disponibles

Début de la 3e phase de vente des billets des JO de Paris 2024 ce mercredi 5 juillet.

La troisième phase de billetterie des JO s'ouvre ce mercredi 5 juillet, à 10 heures, sur la plateforme dédiée de Paris 2024. Durant cette phase, il sera possible d'acheter des places pour les épreuves qui se déroulent en province. Sachez qu'il n'y a pas de tirage au sort et que la plateforme restera ouverte jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. Un peu plus de 3 millions de billets sont encore disponibles.

Pour cette phase, trois sports sont concernés. Le tournoi préliminaire de basket à Lille ainsi que la phase finale de hand à Lille également. Des places sont également à prendre pour le tournoi olympique de foot dans les stades de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Étienne. Des billets pour les épreuves de voile, qui se déroulent à Marseille, seront également mis en vente à partir de mercredi. Pour les autres places disponibles, elles seront mises en vente au fur et à mesure.

Quels sont les prix ?

Les tarifs de cette 3e phase de vente s'échelonnent entre 24 et 320 € pour les quatre sports. Entre 30 € et 200 € pour assister à un match de foot dans les stades autres que le Parc de Princes, entre 45 € et 320 € pour assister à la phase finale du tournoi de handball à Lille et entre 24 € et 200 € pour la phase préliminaire de basket. Sur le million de places à 24 € mises en vente par Paris 2024, 150 000 sont encore disponibles. Toutes les sessions de voile à Marseille sont quant à elles proposées à 24 €.

Après une première phase de vente en début d'année, la seconde le 11 mai après tirage au sort. Les organisateurs lancent la 3e phase à partir du 5 juillet. Une partie dédiée à la revente verra également le jour avant le début des Jeux Olympiques en juillet 2024. Les billets, ne pourront pas être revendus plus cher que le prix d'achat.

Une polémique sur le prix des billets

Interrogée sur France Info début avril 2023, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a répondu aux critiques sur les prix des billets jugés trop élevés par une partie du public. "On parle du plus grand événement sportif au monde. On ne se pose pas ce genre de questions quand on va à un concert de Madonna. On a un million de billets à 24€ et 10% des billets supérieurs à 200€", a-t-elle tenté de justifier. "Ce sont des prix habituels pour des Jeux Olympiques. On est en-dessous des prix de Londres", a-t-elle affirmé. Et de conclure : "On a mis en place une billetterie populaire dans laquelle l'état va offrir 400 000 billets pour la jeunesse, les personnes en handicap".