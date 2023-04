Le parcours du triathlon pour les JO 2024 a été dévoilé et passera dans la Seine, les raisons

Les triathlètes connaissent désormais les parcours des épreuves du triathlon qui auront lieu en plein centre de la capitale avec un passage dans la Seine, une première. Les explications.

Si il y a quelques semaines le parcours du marathon pour les Jeux olympiques a été dévoilé, Tony Estanguet a cette fois-ci révélé le tracé du parcours pour les épreuves du triathlon qui seront au nombre de trois. Presque identiques, les épreuves comportent quelques différences. Tous les départs et toutes les arrivées se feront au Pont Alexandre III. L'objectif de l'organisation est de mettre en évidence les monuments parisiens, les Jeux Olympiques étant un événement international très suivi. Le Grand Palais, le Petit Palais, l'Assemblée Nationale, le boulevard Saint-Germain, le musée d'Orsay ou encore l'avenue des Champs Elysées seront les vitrines de la capitale et du pays durant ces épreuves de triathlon. En réalité, toutes vont rester dans le même périmètre. Les seules choses qui changent réellement sont la distance et parfois le kilométrage du parcours.

Mais la grande nouveauté des parcours du triathlon, c'est le passage dans la Seine. "C'est la première fois qu'un triathlon olympique se dispute dans un fleuve", a détaillé Tony Estanguet lors de la présentation officiée jeudi 27 avril 2023. Le président du COJO s'est évidemment félicité de cette innovation et de la difficulté physique à laquelle devront s'adapter les participants. "La bonne nouvelle, c'est que les athlètes auront du courant dans un sens, mais ils nageront contre le courant dans l'autre". Après 1,5 km de nage dans la Seine donc, les concurrents de retour sur terre devront escalader les 32 marches qui les séparent des quais avant d'entamer bien entendu les traditionnels 40km de vélo et 10km de course.

D'après l'article 1er de l'ordonnance du préfet de police du 17 avril 1923, la baignade est interdite en Seine à Paris. Cet arrêté date de 100 ans. 101 ans plus tard, la baignade devrait bien être réautorisée dans la capitale. Jusqu'ici, l'eau était jugée trop polluante et trop dangereuse pour la santé avec la multitude de bactéries présentes. Chaque année, près de 360 tonnes de déchets sont récoltés dans le fleuve. En janvier toutefois, le président de la République s'est félicité d'être "en passe de réussir", à rendre la "Seine baignable". Ce commentaire est survenu à 500 jours des Jeux Olympiques, un événement sportif de grande ampleur pour le gouvernement français qui veut faire bonne figure aux yeux du monde entier en rendant donc le fleuve accessible à toutes et tous. Pour 2024, l'objectif est "d'effacer les trois quarts de la pollution" liée aux mauvais branchements. "Si on atteint cet objectif de 75%, il doit être possible de se baigner dans la Seine. L'adjoint aux Sports de la ville de Paris Pierre Rabadan a rappelé que trois sites seront ouverts au grand public à Paris en 2025.

Les prix des billets pour les Jeux Olympiques ont pour certaines épreuves été assez coûteux. Soyez rassuré, le triathlon est une épreuve extérieure. Le circuit passant dans plusieurs lieux de la capitale, sera accessible au grand public qui n'aura pas besoin d'effectuer la moindre dépense à l'exception de 3 000 places vendus en tribune dont 1000 sur le Pont Alexandre III.

Le 17 et 20 août prochain, des tests seront effectués sur le circuit olympique détaillé ce jeudi 27 avril par Tony Estanguet. Mais les vraies dates ont aussi été communiquées par l'ancien champion olympique d'aviron. Les épreuves individuelles des femmes et des hommes auront lieu le 30 et 31 juillet 2024. Le relais mixte aura lieu le 5 août 2024. Les épreuves paralympiques enfin, se disputeront un mois plus tard, c'est--dire le 1er et 2 septembre.