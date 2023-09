Les images de l'en-avant sur le 2e essai de la Nouvelle-Zélande

Le deuxième essai de la Nouvelle-Zélande contre la France était entaché d'un en-avant. Les images le prouvent. Mais la règle est délicate.

Tout le monde l'a vu. Sauf un : l'arbitre. Et c'est bien le problème. Dès le retour des vestiaires, le XV de France s'est fait surprendre, comme en début de match, par la Nouvelle-Zélande. Trois petites minutes après que le jeu a repris, les All Blacks ont planté le deuxième essai du match, inscrit par Mark Telea. Pourtant, les cinq points supplémentaires accordés à l'équipe de Ian Foster n'auraient peut-être pas du l'être. La raison, un en-avant évident sur la dernière passe, que seul l'homme en jaune n'a pas vu.

Pourtant, en décortiquant les images du diffuseur (TF1), on se rend bien compte que la dernière passe de Rieko Ioane (image 1) a terminé sa course devant son point de départ (image 2). Damian Penaud et Thomas Ramos ont même ralenti leur course, pensant que Jaco Peyper allait stopper l'action. Il n'en fut rien. Mark Telea est allé aplatir sans opposition.

© Capture d'écran TF1

© Capture d'écran TF1

Un autre angle proposé par TF1 montre bien que le ballon a été lancé par le demi d'ouverture des Blacks aux environs des 30m tricolores, tandis que l'ailier l'a récupéré juste devant la ligne des 22m. Etonnement, et sous la bronca du stade de France, Jaco Peyper n'a même pas fait appel à la vidéo.

© Capture d'écran TF1

© Capture d'écran TF1

Il faut dire que la règle de la passe en-avant établie par World Rugby dispose qu'une telle situation l'est lorsque "un joueur lance ou passe le ballon en avant, c'est-à-dire si le mouvement des bras du joueur qui passe le ballon se fait vers l'avant." Le mouvement de la passe de Ioane semble bien à plat (à défaut d'être véritablement en arrière).