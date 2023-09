"On a basculé à ce moment-là" : ce qui a permis à la France de renverser la Nouvelle-Zélande

Poussif, le XV de France a fini par prendre le dessus sur la Nouvelle-Zélande. Pour les joueurs, un élément a permis de faire basculer la rencontre.

Lucide, à chaud. Dès la fin du match de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont est venu livrer son analyse d'une rencontre que les Bleus sont parvenus à faire tourner en leur faveur. Le capitaine des Tricolores a très vite identifié le moment-clé ayant permis de renverser le cours d'un match qui était mal embarqué.

Il faut dire que la crainte du fiasco a traversé les tribunes du stade de France lorsque, après 1'30 de jeu, Mark Telea a aplati le premier essai du match en faveur de la Nouvelle-Zélande. Coup de clim à Saint-Denis, alors que le mercure affichait 30 degrés. Et après 40 minutes, personne n'était rassuré, le XV de France et son staff en premiers. Pourtant, les Bleus ont passé 27 points aux Blacks, les faisant chuter pour la première fois lors d'un match de poule de Coupe du monde.

"Ils ont vu ce qu'on pouvait faire de mieux"

Une performance rendue possible grâce au coaching de Fabien Galthié. "On a basculé à ce moment-là, avec l'apport des finisseurs", a expliqué Antoine Dupont après la rencontre. En un quart d'heure (49e à 63e), le staff a fait rentrer cinq joueurs : quatre avants (Taofifenua, Aldegheri, Gros et Boudehent) et un arrière (Vincent). Des "finisseurs", comme il est désormais coutume de dire avec les Bleus, qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, tant la fraîcheur du banc a permis à la France de prendre le dessus sur son adversaire. Une satisfaction pour le sélectionneur qui, "en terme de coaching, a réussi à faire tout ce qu'[il] voulait faire."

Paul Boudehent et ses cinq plaquages en 15 minutes, ainsi qu'Arthur Vincent et ses deux ballons récupérés au sol -dont un amenant à l'essai de Jaminet- ont notamment donné raison à Fabien Galthié. Dans une équipe un peu inhibée par l'enjeu, comme l'ont reconnu plusieurs joueurs, "l'entrée du banc a fait beaucoup de bien", a commenté François Cros, et "beaucoup apporté" aux yeux de Peato Mauvaka, premier finisseur entré sur le terrain après la blessure de Julien Marchand. Des entrées efficaces car "ils ont vu le match se dérouler, ils ont vu ce qu'on pouvait faire de mieux et ils ont apporté un peu d'énergie pour vraiment prendre le large", a analysé le sélectionneur.

Malgré la frayeur aux entames de périodes, le plan établi par Fabien Galthié fut gagnant, preuve d'une profondeur d'équipe digne des grandes équipes. Et ce, alors que le XV de France n'a pas rendu sa plus belle copie, loin de là. Dupont l'a lui-même reconnu. "Sur un match moyen, on arrive à mettre 30 points, ce qui est satisfaisant." Plutôt oui, surtout au regard de l'adversaire.