Calendrier des JO 2024 : le programme complet du 1er août

Quel est le programme des JO de Paris 2024 aujourd'hui ? Retrouvez le calendrier complet des épreuves des Jeux olympiques, date par date et épreuve par épreuve avec notre moteur de recherche...

Ce qu'il ne faut pas louper

09:42 - Les Français à ne pas rater Ce jeudi 1er août, plusieurs épreuves pourraient offrir des médailles à la délégation française. Madeleine Malonga vise tout d'abord le titre individuel ! La vice-championne olympique en titre entre en lice à partir de 10h00 en -78 kg, comme Aurélien Diesse en -100 kg. Le pongiste Félix Lebrun peut lui s'ouvrir les portes du dernier carré cet après midi à partir de 15h. Florent Manaudou et Léon Marchand seront de retour dans la piscine olympique dès 11h. Le très jeune kayakiste français Titouan Castryck (19 ans), sera également à suivre en demi-finale et en finale dont il est le grand favori.

Jour après jour, suivez les épreuves clés de ces JO de Paris 2024, dans notre grand direct. Voici les temps forts à suivre aujourd'hui aux JO de Paris 2024.

La deuxième partie des JO du 1er au 11 août sera consacrée à l'athlétisme ou encore aux finales des compétitions collectives comme le hand, volley etc... Pour l'athlétisme, sport olympique par excellence, le plus grand moment sera la finale du 100m le 4 août. Pour voir les chances françaises, il faudra certainement se concentrer sur le décathlon hommes du 2 au 3 août. Les finales du hand se dérouleront le 10 août pour les femmes et le 11 août pour les hommes.

Les toutes premières médailles de ces JO seront décernées dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les chronos des femmes et des hommes en cyclisme sur route, le judo à l'Arena Champ-de-Mars ou encore l'escrime au Grand Palais décerneront les premiers titres de ces JO.

