Calendrier des JO 2024 : le programme complet du 3 août

08:00 - Une journée moins prolifique ?

Les médailles ont été nombreuses vendredi 2 août, mais les Français peuvent apporter encore de nombreuses médailles toute la journée avec de la natation ou encore la course en ligne hommes et Julian Alaphilippe qui est très attendu. On suivra aussi en escrime par équipe, les sabreuses françaises qui seront les grandes favorites pour le titre. Après son titre en individuel, Teddy Riner espère le titre avec toute l'équipe de France.