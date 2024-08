Calendrier des JO 2024 : le programme complet du 8 août

Quel est le programme des JO de Paris 2024 aujourd'hui ? Retrouvez le calendrier complet des épreuves des Jeux olympiques, date par date et épreuve par épreuve avec notre moteur de recherche...

Ce qu'il ne faut pas louper

08:31 - Les finales de la journée Le programme des finales du jour : 7h30: Natation marathon - 10 km (F) (Caroline Jouisse, Océane Cassignol)

11h43: Voile - Dériveur mixte (sous réserve de la méteo)

12h18: Voile - Multicoque mixte (sous réserve de la méteo)

12h54: Escalade - Vitesse (H) - Finale (Bassa Mawem)?

13h20: Canoë-kayak sprint C2 - 500m (H) (Loïc Leonard, Adrien Bart)?

13h40: Canoë-kayak sprint K4 - 500m (F)

15h00: Plongeon - Tremplin 3m (H) (Jules Bouyer)

15h00: Haltérophilie - - 59 kg (F) (Dora Tchakounte)

15h40: Voile - Kitesurf (H)

16h37: Voile - Kitesurf (F) (Lauriane Nolot)

19h00: Haltérophilie - 73 kg (H) (Bernardin Kingue Matam)

19h: Hockey sur gazon (H) - Allemagne / Pays-Bas

19h11: Cyclisme sur piste - Keirin (F) - (Mathilde Gros)

19h27: Cyclisme sur piste - Omnium (H) (Benjamin Thomas)

19h55: Lutte gréco-romaine - 77 kg (H)

20h00: Athlétisme - Saut en longueur (F) (Hilary Kpatcha)

20h25: Athlétisme - Lancer de javelot (H)

20h30: Athlétisme - 200m (H)

20h30: Lutte gréco-romaine - 97 kg (H)

21h19: Taekwondo - - 68 kg (H) - Finale (Souleyman Alaphilippe)?

21h15: Lutte libre - 50 kg (F)

21h25: Athlétisme - 400m haies (F) (Louise Maraval)

21h37: Taekwondo - -57 kg (F) - Finale

21h45: Athlétisme - 110m haies (H)

22h34: Boxe - - 51 kg (H) Bennama (France)

22h51: Boxe - -54 kg (F)

Jour après jour, suivez les épreuves clés de ces JO de Paris 2024, dans notre grand direct. Voici les temps forts à suivre aujourd'hui aux JO de Paris 2024.

La deuxième partie des JO du 1er au 11 août sera consacrée à l'athlétisme ou encore aux finales des compétitions collectives comme le hand, volley etc... Pour l'athlétisme, sport olympique par excellence, le plus grand moment sera la finale du 100m le 4 août. Pour voir les chances françaises, il faudra certainement se concentrer sur le décathlon hommes du 2 au 3 août. Les finales du hand se dérouleront le 10 août pour les femmes et le 11 août pour les hommes.

Les toutes premières médailles de ces JO seront décernées dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les chronos des femmes et des hommes en cyclisme sur route, le judo à l'Arena Champ-de-Mars ou encore l'escrime au Grand Palais décerneront les premiers titres de ces JO.

