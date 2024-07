DIRECT. Natation aux JO 2024 : Léon Marchand, Maxime Grousset et des Français en pagaille, les finales en live

20:00 - Quatre chances de médaille

Ce soir, la natation française peut rapporter quatre nouvelles médailles à la délégation tricolore aux JO 2024 : Emma Terebo et Béryl Gastaldello en dos, David Aubry en 800m nage libre et le relais 4x200m nage libre en dernière course, composé de Wissam-Amazigh Yebba, Hadrien Salvan, Yann Le Goff et Roman Fuchs.