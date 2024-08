DIRECT. Natation aux JO 2024 : Marchand, Manaudou... Des médailles d'or attendues ! Les finales

20:14 - L'Australie, la nation la plus titrée

Après six journées de compétition, l'armada Australienne emmenée par l'incroyable Ariarne Titmus a remporté cinq titres olympiques (pour 5 argent et 1 bronze). Elle devance les Etats Unis avec 4 Or (10 Argent et 6 Bronze) et la France (3 Or, 1 Argent). Seule Anastacia Krpichnikova a eu l'honneur de goûter au podium (médaille d'Argent) hormis Léon Marchand.