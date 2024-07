Natation aux JO 2024 : dates, heures, programme... Le calendrier détaillé

La natation des Jeux olympiques aura lieu du 27 juillet au 4 août, avec de bonnes chances de médailles pour la France.

La natation fait historiquement partie des épreuves phares des Jeux olympiques. Présente depuis les premiers Jeux modernes de 1896, les épreuves de natation se disputent en piscine depuis les Jeux de Londres en 1908. Du 50 mètres au 1500 mètres, 35 disciplines fourniront autant de médailles, avec de bonnes chances pour l'équipe de France. À cela il faut ajouter les épreuves masculines et féminines du 10 kilomètres en eau libre, qui devraient se dérouler dans la Seine.

Historiquement, la natation est largement dominée par les Etats-Unis, avec plus de 570 médailles, dont 257 titres olympiques. La France pointe de son côté au 13e rang, avec 43 médailles depuis 1896, dont huit titres. Pour autant, c'est depuis quelques éditions une des disciplines les plus pourvoyeuses de médailles tricolores.

Pour cette édition 2024, les chances de médailles seront importantes, dans le sillage de Léon Marchand qui arrivera à partir dans la peau du grand favori de la natation, après des championnats du monde au Japon l'an passé où il a montré aux yeux du monde son talent. Avec trois titres mondiaux sur trois épreuves disciplines, et le record du monde sur le 400 m 4 nages, il arrive à Paris dans le statut de grand favori. Aligné sur 200 et 400 mètre 4 nages, ainsi que sur 200m brasse et papillon, se sera autant de chance de titre pour le Toulousain. Les autres espoirs viendront de Maxime Grousset, triple médaillé en 2023 au Japon et de Florent Manaudou, qui espèrera à Paris gagner une quatrième médaille olympique en 50m nage libre sur quatre olympiades différentes, sa cinquième au total. Chez les filles, les espoirs se reposeront sur Charlotte Bonnet et Marie Wattel, ainsi que sur Anastasiia Kirpichnikova. La jeune nageuse entraîné par Philippe Lucas a été naturalisée en avril 2023.

Quand ont lieu les épreuves de natation des Jeux olympiques ?

Les épreuves de natation commenceront le samedi 27 juillet, avec les premières médailles délivrées dès le soir, avec les finales du 400 mètres et du 4x100m nage libre. Les épreuves s'étalent sur neuf jours, jusqu'au dimanche 4 août.

Où se déroulent les épreuves ?

Les épreuves de natation en bassin se dérouleront à la Défense Arena, à Nanterre. La nage en eau libre sera quant à elle dans la Seine, avec une arrivée au pont Alexandre III. Enfin le plongeon, le water-polo et la natation artistique seront au centre Aquatique à Saint-Denis.

Calendrier détaillé

Samedi 27 juillet

Matin, de 11h à 13h :

100 m papillon - femmes, séries

400 m nage libre - femmes, séries

100 m brasse - hommes, séries

400 m nage libre - hommes, séries Relais

4x100 m nage libre - femmes, séries

Relais 4x100 m nage libre - hommes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

100 m papillon - femmes, demi-finales

400 m nage libre - hommes, finale

400 m nage libre - femmes, finale

100 m brasse - hommes - demi-finales

Relais 4x100 m nage libre - femmes, finale

Relais 4x100 m nage libre - hommes, finale

Dimanche 28 juillet

Matin, de 11h à 13h :

200 m nage libre - hommes, séries

400 m quatre nages individuel - hommes, séries

100 m brasse - femmes, séries

100 m dos - hommes, séries

200 m nage libre - femmes, série

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

400 m quatre nages individuel - hommes, finale

100 m papillon - femmes, finale

200 m nage libre - hommes, demi-finales

100 m brasse - femmes, demi-finales

100 m dos - hommes, demi-finales

100 m brasse - hommes, finale

200 m nage libre - femmes, demi-finales

Lundi 29 juillet

Matin, de 11h à 13h :

400 m quatre nages individuel - femmes, séries

100 m dos - femmes, séries

800 m nage libre - hommes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

400 m quatre nages individuel - femmes, finale

200 m nage libre - hommes, finale

100 m dos - femmes, demi-finales

100 m dos - hommes, finale

100 m brasse - femmes, finale

200 m nage libre - femmes, finale

Mardi 30 juillet

Matin, de 11h à 13h :

200 m papillon - hommes, séries

100 m nage libre - hommes, séries

1 500 m nage libre - femmes, séries

100 m nage libre - femmes, séries

200 m brasse - hommes, séries

Relais 4x200 m nage libre - hommes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

100 m nage libre - hommes, demi-finales

200 m papillon - hommes, demi-finales

100 m dos - femmes, finale

800 m nage libre - hommes, finale

100 m nage libre - femmes, demi-finales

200 m brasse - hommes, demi-finales

Relais 4x200 m nage libre - hommes, finale

Mercredi 31 juillet

Matin, de 11h à 13h :

200 m brasse - femmes, séries

200 m dos - hommes, séries

200 m papillon - femmes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

100 m nage libre - femmes, finale

200 m papillon - hommes, finale

200 m papillon - femmes, demi-finales

1 500 m nage libre - femmes, finale

200 m dos - hommes, demi-finales

200 m brasse - femmes, demi-finales

200 m brasse - hommes, finale

100 m nage libre - hommes, finale

Jeudi 1er août

Matin, de 11h à 13h :

200 m dos - femmes, séries

50 m nage libre - hommes, séries

200 m quatre nages individuel - hommes, séries

Relais 4x200 m nage libre - femmes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

200 m papillon - femmes, finale

200 m dos - hommes, finale

50 m nage libre - hommes, demi-finales

200 m brasse - femmes, finale

200 m quatre nages individuel - hommes, demi-finale

200 m dos - femmes, demi-finales

Relais 4x200 m nage libre - femmes, finale

Vendredi 2 août

Matin, de 11h à 13h :

100 m papillon - hommes, séries

200 m quatre nages individuel - femmes, séries

800 m nage libre - femmes, séries

Relais 4x100 m quatre nages - mixte, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

50 m nage libre - hommes, finale

200 m dos - femmes, finale

200 m quatre nages individuel - hommes, finale

100 m papillon - hommes, demi-finales

200 m quatre nages individuel - femmes, demi-finale

samedi 3 août

Matin, de 11h à 13h :

50 m nage libre - femmes, séries

1 500 m nage libre - hommes, séries

Relais 4x100 m quatre nages - hommes, séries

Relais 4x100 m quatre nages - femmes, séries

Soirée, de 20h30 à 22h30 :

100 m papillon - hommes, finale

50 m nage libre - femmes, demi-finales

200 m quatre nages individuel - femmes, finale

800 m nage libre - femmes, finale

Relais 4x100 m quatre nages - mixte, finale

Dimanche 4 août

Soirée, de 18h30 à 20h30 :

50 m nage libre - femmes, finale

1 500 m nage libre - hommes, finale

Relais 4x100 m quatre nages - hommes, finale

Relais 4x100 m quatre nages - femmes, finale

Découvrez notre encyclo des JO

Qui a gagné le plus de médailles ? En quelle année la France a été la meilleure ? Cherchez une olympiade, une discipline ou un pays pour découvrir tous les palmarès et les héros des Jeux olympiques.