DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : Alice Finot pour une première médaille française ? Les finales

Soir de finale au Stade de France avec peut être la première breloque dans le 3000m steeple.

Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée d'athlétisme aux JO 2024 . La première épreuve débute dans une heure.

Quand ont lieu les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques ?

L'athlétisme se disputera du jeudi 1er au dimanche 11 août.

Où auront lieu les épreuves d'athlétisme ?

L'athlétisme aura lieu au stade de France, à Saint-Denis pour toutes les épreuves, à l'exception du marathon, qui démarrera de l'Hôtel de Ville de Paris, et du 20 kilomètres marche dont le départ se fera du pont d'Iéna.

Le calendrier détaillé

Session du soir

19H35 : 400 m hommes, demi-finales

19H55 : Lancer du marteau femmes, finale

20H07 : 400 m haies femmes, demi-finales

20H15 : Saut en longueur hommes, finale

20H50 : 1500 m hommes, finale

21H10 : 3000 m steeple femmes, finale

21H40 : 200 m femmes, finale

Mercredi 7 août

Session du matin

7H30 : Relais marche mixte

10H05 : Saut en hauteur hommes, qualifications

10H15 : 100 m haies, séries

10H25 : Lancer du javelot femmes, qualifications

11H10 : 5000 m femmes, séries

11H55 : 800 m hommes, séries

12H45 : 1500 m femmes, repêchage

Session du soir

19H00 : Saut à la perche femmes, finale

19H05 : 110 m haies, demi-finales

19H15 : Triple saut hommes, qualifications

19H35 : 400 m haies hommes, demi-finales

20H02 : 200 m hommes, demi-finales

20H25 : Lancer du disque hommes, finale

20H45 : 400 m femmes, demi-finales

21H20 : 400 m hommes, finale

21H40 : 3000 m steeple hommes, finale

Jeudi 8 août

Session du matin

10H05 : Heptathlon, 100 m haies

10H25 : Lancer du poids femmes, qualifications

10H35 : 100 m haies, repêchage

11H05 : Heptathlon, saut en hauteur

11H10 : Relais 4x100 m femmes, séries

11H35 : Relais 4x100 m hommes, séries

12H00 : 800 m hommes, repêchage

Session du soir

19H35 : 1500 m femmes, demi-finales

19H35 : Heptathlon, lancer du poids

20H00 : Saut en longueur femmes, finale

20H25 : Lancer du javelot hommes, finale

20H30 : 200 m hommes, finale

20H55 : Heptathlon, 200 m

21H25 : 400 m haies femmes, finale

21H45 : 110 m haies, finale

Vendredi 9 août

Session du matin

10H05 : Heptathlon, saut en longueur

10H40 : Relais 4x400 m femmes, séries

11H05 : Relais 4x400 m hommes, séries

11H20 : Heptathlon, lancer du javelot

11H30 : 800 m hommes, demi-finales

12H05 : 100 m haies, demi-finales

Session du soir

19H30 : Relais 4x100 m femmes, finale

19H40 : Lancer du poids femmes, finale

19H45 : Relais 4x100 m hommes, finale

20H00 : 400 m femmes, finale

20H10 : Triple saut hommes, finale

20H15 : Heptathlon, 800 m

20H55 : 10.000 m femmes, finale

21H45 : 400 m haies hommes, finale

Samedi 10 août

Session du matin

8H : Marathon hommes

Session du soir

19H10 : Saut en hauteur hommes, finale

19H25 : 800 m hommes, finale

19H40 : Lancer du javelot femmes, finale

19H45 : 100 m haies, finale

20H00 : 5000 hommes, finale

20H25 : 1500 m femmes, finale

21H12 : Relais 4x400 m hommes, finale

21H22 : Relais 4x400 m femmes, finale

Dimanche 11 août

8H : Marathon femmes

Marathon - femmes, finale

La sélection de l'équipe de France pour les JO

La sélection définitive de la liste des athlètes participant aux épreuves d'athlétismes sera publiée le 8 juillet 2024 (le 14 mai pour le marathon). Toutefois, certains athlètes ont déjà réalisé les minimas olympiques et devraient faire partie de la liste, qui autorise au maximum trois athlètes par discipline. 50 % des places seront attribués par les minimas, et 50 % via le ranking mondial.

Femmes

Gémima Joseph : 100 m, 200 m et 4x100 m

: 100 m, 200 m et 4x100 m Hélène Parisot : 200 m et 4x100 m

: 200 m et 4x100 m Anaïs Bourgoin : 800 m

: 800 m Léna Kandissounon : 800 m

: 800 m Rénelle Lamote : 800 m

: 800 m Agathe Guillemot : 1 500 m

: 1 500 m Sarah Madeleine : 5 000 m

: 5 000 m Alessia Zarbo : 10 000 m

: 10 000 m Mélody Julien : marathon

: marathon Méline Rollin : marathon

: marathon Mekdes Woldu : marathon

: marathon Laëticia Bapté : 100 m haies

: 100 m haies Cyréna Samba-Mayela : 100 m haies

: 100 m haies Shana Grebo : 400 m haies, 4x400 m et 4x400 m mixte

: 400 m haies, 4x400 m et 4x400 m mixte Louise Maraval : 400 m haies, 4x400 m et 4x400 m mixte

: 400 m haies, 4x400 m et 4x400 m mixte Alice Finot : 3 000 m steeple

: 3 000 m steeple Flavie Renouard : 3 000 m steeple

: 3 000 m steeple Solène Gicquel : saut en hauteur

: saut en hauteur Nawal Meniker : saut en hauteur

: saut en hauteur Marie-Julie Bonnin : saut à la perche

: saut à la perche Ninon Chapelle : saut à la perche

: saut à la perche Margot Chevrier : saut à la perche

: saut à la perche Hilary Kpatcha : saut en longueur

: saut en longueur Ilionis Guillaume : triple saut

: triple saut Mélina Robert-Michon : lancer de disque

: lancer de disque Rose Loga : lancer de marteau

: lancer de marteau Alexandra Tavernier : lancer de marteau

: lancer de marteau Auriana Lazraq Khlass : heptathlon

: heptathlon Chloé Galet : 4x100 m

: 4x100 m Orlann Olière : 4x100 m

: 4x100 m Maroussia Paré : 4x100 m

: 4x100 m Sarah Richard-Mingas : 4x100 m

: 4x100 m Marie-Ange Rimlinger : 4x100 m

: 4x100 m Amandine Brossier : 4x400 m et 4x400 m mixte

: 4x400 m et 4x400 m mixte Alexe Déau : 4x400 m et 4x400 m mixte

: 4x400 m et 4x400 m mixte Diana Iscaye : 4x400 m et 4x400 m mixte

: 4x400 m et 4x400 m mixte Sounkamba Sylla : 4x400 m et 4x400 m mixte

: 4x400 m et 4x400 m mixte Marjorie Veyssière : 4x400 m et 4x400 m mixte

: 4x400 m et 4x400 m mixte Clémence Beretta : 20 km marche et relais marche

: 20 km marche et relais marche Camille Moutard : 20 km marche et relais marche

: 20 km marche et relais marche Pauline Stey : 20 km marche et relais marche

Hommes