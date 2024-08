Sofiane Oumiha : désillusion, humilité... qui est le boxeur français ?

OUMIHA. Médaillé d'argent à Rio en 2016, Sofiane Oumiha va vivre cet été à Paris ses troisièmes Jeux olympiques. Biographie, palmarès, découvrez qui est le boxeur français.

Sofiane Oumiha est un boxeur français né le 23 décembre 1994 à Toulouse (Haute-Garonne). C’est dans le quartier de la Reynerie, où sont installés ses parents originaires du Maroc, qu’il grandit et où il commence la boxe très jeune, à 7 ans seulement. Pour faire comme son père, lui aussi boxeur. Durant sa jeunesse, Sofiane Oumiha remporte plusieurs titres de champion de France, avant de démontrer son talent au niveau international. Il intègre l’INSEP en 2014 et bascule dans la catégorie seniors, à 20 ans.

Champion de France amateurs en 2014 et 2015, Sofiane Oumiha obtient sa qualification pour les Jeux olympiques de Rio en 2016 en remportant le tournoi qualificatif olympique européen. Au Brésil, le Toulousain brille et repart avec une médaille d’argent, après une défaite en finale contre le Brésilien Robson Conceição dans la catégorie des poids légers (-60kg). Une médaille qui installe Oumiha dans le panorama de la boxe. À l’inverse de Tony Yoka, il décide toutefois, après une longue hésitation, de ne pas passer professionnel et de rester chez les amateurs en vue des JO de Tokyo, en 2020. En 2017, il remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de Hambourg, devenant ainsi le champion du monde des poids légers.

Considéré comme l'un des meilleurs boxeurs amateurs de sa catégorie, Sofiane Oumiha glane également plusieurs médailles aux championnats d'Europe de boxe et continue de représenter la France dans diverses compétitions internationales. Mais à Tokyo, en 2021, le Toulousain tombe de haut en perdant dès les huitièmes de finale du tournoi de boxe dans la catégorie des -63 kg. Cette défaite le pousse à ne pas abandonner totalement la boxe amateure afin de pouvoir briller aux JO de Paris 2024. Champion du monde amateurs pour la 3e fois en 2023 (une performance unique dans la boxe française), Sofiane Oumiha nourrit de grands espoirs de médaille cet été à Paris et espère oublier la désillusion de Tokyo.

Pourquoi se décrit-il comme une « personne lambda » ?

Alors que le monde de la boxe est souvent composé d’égos surdimensionnés, Sofiane Oumiha dénote par sa simplicité. Après sa médaille d’argent obtenue aux JO de Rio, le boxeur toulousain avait assuré que tout le monde était capable de faire ce qu’il avait réalisé. « Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Je suis une personne lambda. » Le Haut-Garonnais explique que cette humilité et cette discrétion vient de l’éducation de ses parents, ce qui l’ maintenu éloigné des « sollicitations » de son quartier d’enfance. « J'ai toujours été comme ça, j'ai été élevé comme ça. Sourire et travailler en silence. Je laisse les résultats se charger du bruit. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fonctionne.

Quel est le palmarès de Sofiane Oumiha ?

Sofiane Oumiha n’a remporté aucun titre majeur chez les professionnels mais possède en revanche un palmarès fourni chez les amateurs. Il a bien évidemment remporté une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 (-60kg) mais également trois titres de champion du monde (2017, 2021 et 2023). Champion de France senior en 2014 et 2015, il a aussi remporté deux médailles d’or (2013 et 2018), ainsi qu’une médaille d’argent (2015), aux Jeux méditerranéens.