Koumba Larroque : blessures, palmarès… qui est la lutteuse français ?

LARROQUE. Touchée par une grave blessure au genou il y a quelques années, Koumba Larroque veut rentrer dans l'histoire de la lutte aux JO de Paris. Biographie, palmarès, découvrez qui est la lutteuse française.

Biographie Koumba Larroque

Koumba Larroque est née le 22 août 1998 à Arpajon, dans le département de l’Essonne en région parisienne. Dans une famille tournée vers le sport, la jeune Koumba débute la lutte à l’âge de neuf ans de façon plutôt naturelle. Une chose rare pour un sport peu médiatisé et pas forcément attrayant pour les jeunes enfants. « Je m’y suis mise parce qu’avec ma mère, on allait chercher mes deux grands frères après l’entraînement, a-t-elle expliqué en 2018. Mon jeune frère et ma jeune sœur s’y sont collés aussi après moi, mais entre temps, tout le monde a arrêté, sauf moi. »

On peut dire que Koumba Larroque a bien fait de persévérer. Dans les catégories de jeunes, elle collectionne les titres européens et mondiaux chez les cadets et les juniors. C’est en 2017, à l’âge de 19 ans, qu’elle dispute ses premières compétitions chez les seniors et qu’elle commence à marquer les esprits. Médaillé de bronze dès son premier championnat du monde cette année-là, elle glane ensuite l’argent en 2018 en perdant en finale des Mondiaux. Mais cette trajectoire ascendante est stoppée lors de ce combat, puisque la native d’Arpajon se blesse gravement au genou droit (ménisque). Elle souffre depuis d’une chondropathie (une dégénérescence du cartilage du genou) malgré deux opérations. « C’est une guerrière », expliquait au Monde en 2017 l’ancienne championne Lise Legrand, médaillée de bronze à Athènes en 2004.

Après avoir réussi à se remettre de ce coup dur, la Française revient à temps pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et pour remporter le championnat d’Europe quelques semaines plus tard. Son premier et unique titre majeur chez les seniors jusqu’à présent. Au Japon, Koumba Larroque vit une énorme désillusion en s’inclinant dès le premier tour. Depuis, la lutteuse française a continué de glaner des médailles internationales et s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une compétition qu’elle disputera quasiment à domicile, puisqu’elle s’entraîne actuellement du côté de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Un avantage non négligeable pour s’offrir la plus belle des médailles cet été, au pied de la Tour Eiffel.

Quel est le palmarès de Koumba Larroque ?

Même si elle n’est âgée que de 25 ans, Koumba Larroque a collectionné les médailles internationales depuis son éclosion au plus haut niveau. La lutteuse française a déjà gagné quatre médailles lors des championnats du monde (argent en 2018 et bronze en 2017, 2022 et 2023) et quatre lors des championnats d’Europe (or en 2021, argent en 2018 et bronze en 2017 et 2023). Elle a aussi gagné l’or aux championnats du monde militaires (2018), aux championnats d’Europe U23 (2018) et aux championnats du monde U23 (2017 et 2021).

Koumba Larroque peut-elle devenir la première lutteuse française à gagner une médaille d’or olympique ?

Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est l’objectif principal de sa saison, et peut-être même de sa vie. Koumba Larroque espère devenir la première lutteuse tricolore à gagner une médaille d’or olympique, cet été à l’Arena du Champs-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel. Gêné par une nouvelle blessure à l’épaule durant sa préparation cet hiver, la Française ne perd pas son objectif de vue. « Tokyo 2020 reste une expérience compliquée. C’était une désillusion après avoir fait des bonnes performances, mais (…) c'est une étape de plus dans mon cheminement pour atteindre le but ultime, a-t-elle expliqué à Olympics.com. Tant que je n’aurais pas ma médaille olympique, toutes mes journées seront animées par cette quête. »