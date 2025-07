Maxime Grousset : Miss France, échec aux JO… Qui est le nageur français sacré aux Mondiaux ?

Un an après sa déception aux JO, Maxime Grousset entend prendre sa revanche aux Mondiaux de natation à Singapour. Derrière Léon Marchand, il est l'une des grandes chances bleues. Voici tout ce qu'il faut savoir sur lui.

C'est l'autre tête d'affiche des Bleus aux Mondiaux de natation à Singapour... et il a brillé d'entrée ! Maxime Grousset a décroché le titre mondial sur 50m papillon, s'imposant en finale avec un chrono de 22''48, synonyme de nouveau record de France. Maxime Grousset a résisté à la pression, lui qui avait réalisé le meilleur chrono des demi-finales. Moins bien parti que le Suisse Noé Ponti, le Français a réalisé un superbe finish pour s'imposer.

Si Léon Marchand a allégé son programme mais vise tout de même deux titres en individuel sur le 200 4 nages et 400 4 nages dans la foulée de sa razzia olympique à Paris (4 titres et une médaille de bronze avec le relais 4x100 4 nages), Maxime Grousset lui est en quête de revanche. Sacré champion du monde en 2023, il n'avait pas su confirmer l'an dernier aux JO de Paris en individuel (5e sur 100m nage libre et 100m papillon), se consolant tout de même avec la médaille en relais 4x100 4 nages.

Il y avait brillé en papillon, une nage où il s'avance à nouveau parmi les favoris. Après le 50m, Maxime Grousset pourra viser un nouveau titre sur 100m papillon puisqu'il est le détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année. En plus du 100m papillon dont il est aussi le tenant du titre, Maxime Grousset est également aligné sur 50m et 100 mètres nage libre.

Qui est Maxime Grousset ? Sa biographie

Maxime Grousset est né le 24 avril 1999 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il mesure aujourd'hui 1m92 pour 92kg. Sur l’archipel situé dans le Pacifique sud, le jeune Maxime apprend à nager à l’âge de 5 ans. "C’est assez dangereux de se baigner là-bas, mes parents ne voulaient pas que je me noie, alors j’ai appris à nager", a-t-il expliqué au Monde en 2019. À l’aise dans ce nouvel élément, le Français ne quitte plus les bassins et dispute ses premières compétitions à huit ans. Mais très vite, la Nouvelle-Calédonie devient trop petite pour son talent. À l’âge de 16 ans, Maxime Grousset décide de rejoindre la métropole et de s’installer à Amiens.

Pas pour le climat, mais plutôt pour rejoindre le groupe entraîné par Michel Chrétien. Là-bas, il passe d’un entraînement par jour à deux, sans compter la musculation et la préparation physique. Il prend son envol, tout en côtoyant des stars de la discipline comme Jérémy Stravius, champion du monde 2011. En 2017, dès ses premiers championnats de France, il obtient l’argent sur 50m nage libre à 18 ans seulement. Pour ses premiers Mondiaux, en 2019, il obtient une médaille de bronze avec le relais 4 × 100 m nage libre mixte. Finaliste sur 50m et 100m nage libre aux JO de Tokyo, Maxime Grousset décide de quitter Amiens pour rejoindre le CS Clichy 92 en région parisienne.

C’est à partir de cette période qu’il prend une autre dimension dans les bassins. Triple médaillé d’or aux championnats de France en 2022 puis en 2023, il devient champion du monde du 100m papillon pour la première fois au Japon, en 2023. Une compétition qu’il quitte avec deux médailles de bronze en plus (50m papillon et 100m nage libre).

Quel est le palmarès de Maxime Grousset ?

Maxime Grosset s’est construit en quelques années un beau palmarès au sein de la natation français. Champion du monde du 100m papillon en 2023, il a également été double médaillé de bronze lors de ces Mondiaux au Japon (50m papillon et 100m nage libre). Au niveau européen, il a remporté l’or avec le relais 4 × 100 m nage libre mixte en 2022, tout en glanant une médaille d’argent sur 50m papillon. Aux championnats de France, il a remporté neuf titres (sur 50m papillon, 100m papillon, 50m et 100m nage libre), mais aussi cinq médailles d’argent et deux de bronze depuis sa première participation en 2017. Aux JO de Paris, il a conquis la médaille de bronze sur le relais 4x100m 4 nages, étant aligné en papillon à côté de Léon Marchand (brasse), Florent Manaudou (nage libre) et Yoann Ndoye Brouard (dos). En individuel, il visait aussi une médaille mais a dû se contenter de la 5e place en finale du 100m nage libre et du 100m papillon. Aux Mondiaux 2025, il glane un nouveau titre mondial en s'imposant en finale du 50m papillon.

Qui est la sœur de Maxime Grousset, candidate à Miss France ?

Si Maxime Grousset fait parler de lui pour ses performances dans les bassins, il n’est pas le seul membre de sa famille à avoir une notoriété nationale. Sa petite sœur, Emma Grousset, est une reine de beauté puisqu’elle a participé au concours de Miss France 2024 en qualité de Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Plutôt amatrice de danse, et non de natation comme son frère, Emma Grousset n’a pas réussi à terminer dans le top 15 lors de l’élection de Miss France 2024, le 16 décembre 2023.