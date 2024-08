Thomas Vernoux : qui est l'"extraterrestre " du water-polo français ?

VERNOUX. Prodige du water-polo, Thomas Vernoux brille avec son club de Marseille comme avec les Bleus. Biographie, palmarès, famille, découvrez qui est le poloïste français.

Thomas Vernoux est né le 21 mars 2002 à Marseille, dans le Sud de la France, dans une famille tournée vers le water-polo. Après s’être essayé au judo et au tennis, il se tourne lui aussi vers cette discipline exigeante, qui demande d’être très bon nageur mais aussi d’intégrer les codes des sports collectifs. Natif de la cité phocéenne, c’est tout naturellement qu’il débute au Cercle des nageurs de Marseille, à l'âge de sept ans, dans l’équipe junior de water-polo. Phénomène de précocité, il ne mettra que quelques années à débuter avec l’équipe première du CNM, puisqu’il joue son premier match professionnel à l’âge de 13 ans.

Thomas Vernoux fête sa première sélection en équipe de France un an plus tard, à seulement 15 ans, avant même la signature de son premier contrat professionnel avec le club marseillais à 16 ans. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il en compte déjà plus d’une soixantaine désormais. Il faut dire que le jeune possède un gabarit impressionnant (1m96 pour plus de 105 kilos) et fait des ravages à la pointe de l’attaque du CNM et des Bleus. « C'est un peu notre Mbappé, notre Wembanyama du water-polo français », avait expliqué le capitaine de l'équipe de France Ugo Croustillat à RMCSport, lors des derniers championnats du monde disputés à Doha au mois de février. Une compétition terminée par les Bleus à la 4e place (le meilleur résultat de leur histoire, ndlr), après avoir battu les Hongrois, champions du monde en titre, en quarts de finale.

Qualifié d’« extraterrestre » par son sélectionneur Florian Bruzzo, Thomas Vernoux ne veut pas pourtant pas s’arrêter en si bon chemin. Il ambitionne de devenir le meilleur joueur du monde et fait tout pour en dehors du terrain, tout en prenant le temps de conserver d’autres passions, comme le piano et l’astronomie, et de suivre un cursus aménagé en école d'ingénieur à Polytechnique Marseille. Mais en 2024, l’objectif principal de Thomas Vernoux est bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris. L’équipe masculine de water-polo n’a pas remporté l’or depuis les JO de Paris en… 1924 et de médaille depuis les JO d’Amsterdam en 1928. Ce fut d’ailleurs le premier sport collectif français en or dans l’histoire moderne des Jeux. Pour succéder à l’équipe de 1924, l’équipe française pourra s’appuyer sur son prodige marseillais.

Quel est le palmarès de Thomas Vernoux ?

Au sein du Cercle des nageurs de Marseille, Thomas Vernoux a déjà bien garni son armoire à trophées. Le poloïste français a remporté le championnat de France à sept reprises mais aussi l’Eurocoupe, en 2019. Un exploit historique pour le water-polo français, puisque c’était le premier succès d’un club tricolore dans une compétition européenne. Avec l’équipe de France, son palmarès st encore vierge, même s’il espère que cela changera cet été lors des JO.

Le water-polo, une affaire de famille pour Thomas Vernoux

Si Thomas Vernoux s’est tourné vers le water-polo dans son enfance, l’influence de sa famille n’y est certainement pas étrangère. Son oncle Yann Vernoux a remporté 8 titres de champions de France avec le CNM et compte 244 sélections en équipe de France masculine de water-polo entre 1996 et 2007. La fille de Yann Vernoux, Ema Vernoux (20 ans), joue de son côté du côté de l’Olympic Nice Natation mais aussi en équipe de France féminine. Thomas Vernoux évolue enfin avec son cousin, Romain Marion-Vernoux (24 ans), en équipe de France et à Marseille.