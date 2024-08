Romane Dicko : ingénieure, Teddy Tamgho… Qui est la judokate française ?

Championne du monde en 2022, Romane Dicko n'a pourtant commencé le judo qu'à 13 ans. Biographie, palmarès, découvrez qui est la judokate française, cousine de l'athlète tricolore Teddy Tamgho.

Romane Dicko est née le 30 septembre 1999 à Clamart (Hauts-de-Seine), en Île-de-France. Au contraire d’autres sportifs ayant commencé à pratiquer leur discipline très tôt, Romane Dicko ne monte sur les tatamis qu’à ses 13 ans. La raison ? Le parcours de la judokate Audrey Tcheuméo aux Jeux Olympiques de Londres 2012, qui permet à la jeune Romane de découvrir ce sport. Elle se reconnaît en Tcheuméo, qui n’a commencé qu’à 14 ans à pratiquer le judo. Un mois plus tard, Romane Dicko est inscrite dans le Randoris Club de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

Il ne lui faudra que quatre ans de pratique pour parvenir à remporter le championnat de France dans la catégorie des plus de 78 kilos. Et ce alors qu’elle n’est que cadette et qu’elle ne possède pas encore la ceinture noire. À 17 ans, elle devient championne de France et remporte la médaille d'or lors des championnats d'Europe cadets. La même année, elle remporte les championnats d'Europe cadets en individuel et par équipe, avant de réitérer la même performance aux championnats d'Europe juniors en 2017. En parallèle, la native de Clamart poursuit un cursus adapté pour devenir ingénieure en aéronautique.

Championne d’Europe chez les seniors en 2018 puis 2020, Romane Dicko décroche la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021, ce qui fait d’elle la plus jeune médaillée de l'équipe de France en judo, à 21 ans. Elle décroche ensuite la médaille d’or avec l'équipe mixte qui gagne la finale en battant les Japonais. En 2022, Romane Dicko devient championne du monde des plus de 78 kg en Ouzbékistan. Sélectionnée pour les JO 2024, Dicko a réalisé un triplé en grands slams (Paris, Bakou, Astana) cette année, ce qui prouve qu'elle est actuellement au sommet de son art. De bon augure avant ces Jeux à domicile.

Quel est le palmarès de Romane Dicko ?

Malgré son jeune âge (24 ans), Romane Dicko dispose d’un palmarès déjà bien fourni, surtout qu’elle n’a commencé le judo qu’à 13 ans. Quadruple championne d’Europe (2018, 2020, 2022 et 2023), sans oublier ses titres en cadets (2016) et juniors (2017), la Française a connu la consécration avec un titre de championne du monde en 2022. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle a glané une médaille de bronze en individuel et une médaille d’or par équipes. Aux championnats du monde, elle compte aussi avec l’équipe de France deux médailles d’argent (2022 et 2023) et une de bronze (2017). Elle a également remporté de nombreux tournois du Grand Chelem et Grand Prix depuis 2018, mais aussi les championnats de France en 2016.

Quelle est la relation entre Romane Dicko et Teddy Tamgho ?

Romane Dicko n’est pas la première sportive de haut niveau dans sa famille. Elle n’est autre que la cousine de Teddy Tamgho, champion du monde de triple saut en 2013 et ancien recordman du monde de triple saut en salle. À ses débuts professionnels, Romane Dicko s’entoure donc de son cousin, notamment pour la partie médiatique. L’athlète français entraîne et conseille beaucoup de jeunes sportifs, de toute nationalité. Aujourd’hui, cette collaboration est terminée, notamment depuis l’échec cuisant de Romane Dicko aux championnats du monde 2023 de Doha (éliminée d’entrée), mais la relation entre les deux cousins reste bonne.