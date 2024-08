Oriane Bertone : qui est la nouvelle star française de l'escalade ?

BERTONE. Malgré son jeune âge, Oriane Bertone se présente comme une vraie chance de médaille en escalade pour la France. Biographie, palmarès, pression, découvrez qui est la grimpeuse française.

Oriane Bertone est née à Nice le 10 mars 2005. Mais c’est sur l’île de La Réunion qu’elle grandit, en compagnie de sa sœur jumelle Margot. Et c’est là-bas qu’elle découvre l’escalade à l’occasion d’un stage en centre aéré. Un vrai coup de foudre pour la jeune Oriane, qui ne quittera plus ses chaussons d’escalade alors qu’elle démontre très rapidement un talent rare pour cette discipline. Quelques mois à peine après avoir commencé à grimper, Oriane Bertone parvient à terminer son premier 7B bloc à l'âge de 8 ans et rivalise avec les adultes.

En escalade, plus le parcours est difficile, plus le chiffre qui lui est associé augmente. Cela va de 1 (le plus facile) à 9 (le plus dur). Pour plus de précision, les grimpeurs attribuent aussi des lettres (entre A et C) selon la difficulté. Oriane Bertone affiche tout de suite un niveau digne des meilleurs mondiaux et réussit à 9 ans un bloc 8A en Afrique du Sud. À 12 ans, elle parvient à passer une voie de niveau 8B+, glanant un record du monde de précocité à l’époque. De telles performances, que ce soit en salle ou sur falaise, ne passent évidemment pas inaperçues.

À 17 ans, après l’épisode du Covid-19, la Niçoise décide de rejoindre le pôle France de Fontainebleau pour profiter des infrastructures de haut niveau et passer un cap en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Médaillée de bronze aux championnats d’Europe en 2022 en bloc, elle obtient ensuite l’argent en bloc aux championnats du monde en 2023 en Suisse, avant de gagner sa première étape de Coupe du monde en bloc, à Prague. Une première pour une Française depuis 2007, qui a aussi été championne de France 2023 et 2024 en bloc.

Quel est le palmarès d’Oriane Bertone ?

À seulement 19 ans, Oriane Bertone a déjà accompli de grandes choses en escalade, que ce soit en bloc ou en difficulté. Triple championne de France chez les jeunes (deux titres en 2019 et un en 2020), elle a récidivé chez les seniors avec deux titres en 2023 et 2024. Au niveau international, chez les seniors, elle compte sept médailles lors d’étapes de la Coupe du monde (6 en argent et 1 en or, en 2023, à chaque fois en bloc). Médaillée de bronze aux championnats d’Europe en 2022 en bloc, elle a aussi obtenu l’argent en bloc aux championnats du monde en 2023 en Suisse avant de remporter le tournoi européen de qualification pour les JO de Paris 2024 à Laval. Chez les jeunes, elle est devenue championne d’Europe et du monde en bloc et en difficulté (2019).

Comment Oriane Bertone gère la pression avant les JO de Paris 2024 ?

Sous le feu des projecteurs en France depuis l’officialisation de sa qualification olympique, Oriane Bertone doit gérer une nouvelle pression, augmentée par l’engouement nouveau pour l’escalade dans l’Hexagone. Son manager, Thomas Laporte, et Nicolas Januel, coach de l’équipe de France, ont dû calmer le jeu médiatiquement après de nombreuses sollicitations. Oriane Bertone reste malgré ça confiante en vue des Jeux. « Oui, même si je sais que la pression, à la maison, sera colossale. Mais je n’en ai pas peur… enfin, pour l’instant ! En plus, il risque d’y avoir un public de ouf ! (…) Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un rêve plus qu'un objectif parce que je n'avais pas le niveau, a-t-elle avoué honnêtement. Mais ça s'approche et maintenant, je pense que j'ai le niveau. »