Programme TV Euro 2024 : toutes les chaînes TV et les horaires des matchs

Découvrez le programme TV complet de l'Euro de football avec toutes les chaînes.

La diffusion de l'Euro 2024 a été indécise jusqu'au dernier moment. Si les matchs les plus importants, notamment ceux des Bleus, sont partagés entre TF1 et M6, l'intégralité de cet Euro en Allemagne sera une nouvelle fois diffusé par la chaîne payante beIN Sports. Au total, ce sont donc 51 matchs qui seront diffusés tout au long de la compétition sur trois chaînes en France. M6 diffusera 13 matches dont la grande finale après avoir remporté le tirage au sort. Pour constituer son duo de commentateurs, M6 a fait appel à Christophe Dugarry. Il fera équipe avec le journaliste Xavier Domergue. Smaïl Bouabdellah présentera le magazine 100% Euro en compagnie d'Alain Boghossian et Christophe Galtier qui devrait intervenir à plusieurs reprises. Pour TF1, ce sera du classique avec la paire Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu, supplée par Julien Brun et Sabrina Delannoy. Le magazine de l'Euro sera présentée par Denis Brogniart, entouré de Nadia Benmokhtar, Adil Rami, Rio Mavuba et de la journaliste Marine Marck.

Le programme TV de l'Euro

Vendredi 14 juin

Poule A | 21h : Allemagne - Écosse (TF1 et BeIn Sports 1)

Samedi 15 juin 2024

Poule A | 15h : Hongrie - Suisse (BeIn Sports 1)

Poule B | 18h : Espagne - Croatie (BeIn Sports 1)

Poule B | 21h : Italie - Albanie (M6 et BeIn Sports 1)

Dimanche 16 juin 2024

Poule D | 15h : Pologne - Pays-Bas (BeIn Sports 1)

Poule C | 18h : Slovénie - Danemark (BeIn Sports 1)

Poule C | 21h : Serbie - Angleterre (TF1 et BeIn Sports 1)

Lundi 17 juin 2024

Poule E | 15h : Roumanie - Ukraine (BeIn Sports 1)

Poule E | 18h : Belgique - Slovaquie (BeIn Sports 1)

Poule D | 21h : Autriche - France (TF1 et BeIn Sports 1)

Mardi 18 juin 2024

Poule F | 18h : Turquie - Géorgie (BeIn Sports 1)

Poule F | 21h : Portugal - République Tchèque (TF1 et BeIn Sports 1)

Mercredi 19 juin 2024

Poule B | 15h : Croatie - Albanie (BeIn Sports 1)

Poule A | 18h : Allemagne - Hongrie (BeIn Sports 1)

Poule A | 21h : Écosse - Suisse (BeIn Sports 1)

Jeudi 20 juin 2024

Poule C | 15h : Slovénie - Serbie (BeIn Sports 1)

Poule C | 18h : Danemark - Angleterre (BeIn Sports 1)

Poule B | 21h : Espagne - Italie, (M6 et BeIn Sports 1)

Vendredi 21 juin 2024

Poule E | 15h : Slovaquie - Ukraine (BeIn Sports 1)

Poule D | 18h : Pologne - Autriche (BeIn Sports 1)

Poule D | 21h : Pays-Bas - France (M6 et BeIn Sports 1)

Samedi 22 juin 2024

Poule F | 15h : Turquie - Portugal (BeIn Sports 1)

Poule F | 18h : Géorgie - République Tchèque (BeIn Sports 1)

Poule E | 21h : Belgique - Roumanie (M6 et BeIn Sports 1)

Dimanche 23 juin 2024

Poule A | 21h : Suisse - Allemagne (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule A | 21h : Écosse - Hongrie (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Lundi 24 juin 2024

Poule B | 21h : Albanie - Espagne (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule B | 21h : Croatie - Italie (TF1 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Mardi 25 juin 2024

Poule D | 18h : Pays-Bas - Autriche (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule D | 18h : France - Pologne (TF1 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule C | 21h : Angleterre - Slovénie (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule C | 21h : Danemark - Serbie (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Mercredi 26 juin 2024

Poule E | 18h : Slovaquie - Roumanie (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule E | 18h : Ukraine - Belgique (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule F | 21h : Géorgie - Portugal (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Poule F | 21h : République Tchèque - Turquie (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 29 juin

18h : 2e Groupe A - 2e Groupe B (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

21h : 1er Groupe A - 2e Groupe C (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Dimanche 30 juin

18h : 1er Groupe C - 3e Groupe D, E ou F (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

21h : 1er Groupe B - 3e Groupe A, D, E, ou F (TF1 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Lundi 1er juillet

18h : 2e Groupe D - 2e Groupe E (TF1 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

21h : 1er Groupe F - 3e Groupe A, B, ou C (M6 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

Mardi 2 juillet

18h : 1er Groupe E - 3e Groupe A, B, C, ou D (BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

21h : 1er Groupe D - 2e Groupe F (TF1 et BeIn Sports 1 ou BeIn Sports 2)

QUARTS DE FINALE

Vendredi 5 juillet

18h : vainqueur 8e de finale 1 - vainqueur 8e de finale 2

21h : vainqueur 8e de finale 3 - vainqueur 8e de finale 4

Samedi 6 juillet

18h : vainqueur 8e de finale 7 - vainqueur 8e de finale 8 (TF1, M6 et BeIn Sports 1)

21h : vainqueur 8e de finale 5 - vainqueur 8e de finale 6 (TF1, M6 et BeIn Sports 1)

DEMI-FINALES

Mardi 9 juillet

21h : vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 2 (TF1, M6 et BeIn Sports 1)

Mercredi 10 juillet

21h : vainqueur quart de finale 3 - vainqueur quart de finale 4 (TF1, M6 et BeIn Sports 1)

FINALE

Dimanche 14 juillet

21h : Vainqueur demi-finale 1 – vainqueur demi-finale 2 (M6 et BeIn Sports 1)