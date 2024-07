Porte-drapeaux des JO 2024 : comment Manaudou et Robert-Michon ont-ils été désignés ?

Ce vendredi 12 juillet, les porte drapeaux des JO de Paris 2024 ont été officiellement désignés

Il n'y avait plus de suspense. Après les rumeurs des dernières semaines, Le Parisien a assuré dès le jeudi 11 juillet avoir eu accès au détail du vote effectué pour désigner les porte-drapeaux des JO de Paris 2024, alors que la désignation officielle devait avoir lieu lors du JT de 20h de France 2 ce vendredi. Même la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera s'est fendue d'un tweet dans la soirée de jeudi pour confirmer le choix des porte-drapeaux. Le nageur Florent Manaudou et l'athlète spécialiste du lancer du disque Mélina Robert-Michon seront donc les deux représentants amenés à porter le drapeau français lors de cette cérémonie à Paris.

Champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres sous les yeux de sa soeur Laure, médaillée d'or du 400m nage libre 8 ans plus tôt à Athènes, Florent Manaudou a également terminé sur le podium à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Il a également été le premier porteur de la flamme olympique en France, à Marseille. Mélina Robert-Michon, médaillée au lancer du disque à Rio, s'apprête à disputer ses septièmes Jeux Olympiques, un record de longévité pour la discobole âgée de 44 ans et une nouvelle fois qualifiée.

Pour les Jeux paralympiques, ont été désignés Nantenin Keïta, championne paralympique en titre du 400 m à l'engagement, qui elle aussi disputera aussi ses quatrièmes olympiades, et Alexis Hanquinquant, champion de para triathlon, qui disputera ses deuxièmes Jeux pour sa part.

Comment sont nommés les porte-drapeaux ?

Ce sont les athlètes de l'équipe de France, des athlètes ambassadeurs, qui ont voté pour élire le binôme (une femme, un homme) de porte-drapeaux pour les Jeux olympiques et paralympiques. Le vote s'est déroulé entre fin juin et début juillet afin de permettre à l'ensemble des candidats de valider officiellement leurs qualifications. Les porte-drapeaux ont été désignés par vote électronique avec huissier de justice.

Chaque ambassadeur a dû voter pour un classement de 3 femmes et de 3 hommes avec la répartition de points suivante :

Athlète n°1 – 3 points

Athlète n°2 – 2 points

Athlète n°3 – 1 point

Le binôme élu devait être composé de l'athlète féminine et de l'athlète masculin qui ont recueilli le plus de points. Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon ont devancé Earvin Ngapeth (volley), Enzo Lefort (escrime), Estelle Moselly (boxe) ou encore Camille Lecointre (voile).

Pour les Jeux Paralympiques, le processus de désignation est le même que pour les Jeux olympiques, avec un vote des qualifiés.

La liste des candidats avant la nomination

Jean-Baptiste Bernaz (voile)

Charlotte Bonnet (natation)

Romane Dicko (judo)

Laëtitia Guapo (basketball)

Renaud Lavillenie (athlétisme)

Camille Lecointre (voile)

Enzo Lefort (escrime)

Florent Manaudou (natation)

Estelle Mossely (boxe)

Earvin Ngapeth (volleyball)

Sofiane Oumiha (boxe)

Pauline Ranvier (escrime)

Wendie Renard (football)

Mélina Robert-Michon (athlétisme)

La liste complète des candidats pour être porte-drapeau aux Jeux paralympiques