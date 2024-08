Mathilde Gros : qui est la cycliste française qui rêvait d'être basketteuse ?

Même si elle n'a débuté le vélo qu'à 13 ans, Mathilde Gros s'est imposée comme l'une des meilleures cyclistes sur piste du monde. Biographie, palmarès, basket, découvrez qui est la Française.

Mathilde Gros est née le 27 avril 1999 à Sainte-Catherine (Pas-de-Calais), dans le Nord de la France, mais c'est dans les Bouches-du-Rhône qu'elle grandit avec sa famille, dans le village de Cornillon-Confoux, au nord de Marseille. La petite Mathilde n'est pas vraiment attirée par le vélo dans son enfance, mais plutôt par le basket. C'est à 4 ans qu'elle commence à y jouer et c'est dans ce sport qu'elle montre des aptitudes intéressantes. Passionnée, elle intègre même le pôle Espoirs d'Aix-en-Provence à 13 ans.

Quelques mois plus tard, elle est repérée par la… Fédération française de cyclisme après un test anodin sur un vélo d'intérieur au pôle Espoirs. En 2014, c'est le pôle Espoirs du cyclisme qu'elle intègre, en Île-de-France. Une transition vers le cyclisme de piste loin d'être anodine et même douloureuse pour Mathilde Gros, qui fait une croix sur ses rêves de devenir joueuse professionnelle de basket. Mais elle prouve très rapidement que cette transition est prometteuse, avec des premiers titres de championne de France et de championne d'Europe chez les jeunes. En 2016, deux ans après ses débuts sur piste, Mathilde Gros est surclassée chez les seniors. Les médailles s'accumulent mais une chute, et une luxation acromio-claviculaire, met un petit frein à cette progression linéaire

Malgré deux titres de championne d'Europe du keirin, en 2018 et 2019, Mathilde Gros ne parvient pas à rivaliser avec les meilleures coureuses à l'international. Rentrée bredouille des Jeux Olympiques de Tokyo, la Française vit une nouvelle déception quelques mois plus tard aux Mondiaux organisés à Roubaix. "Ces dernières années, j'ai pris l'habitude de recevoir des claques", a-t-elle reconnu après ces championnats du monde ratés. C'est à moi d'avoir un déclic. " Un déclic qu'elle a connu depuis, puisqu'elle a été sacrée championne du monde de vitesse en 2022.

Quel est le palmarès de Mathilde Gros ?

Mathilde Gros possède un très beau palmarès sur piste, à seulement 25 ans. Son plus beau titre reste évidemment ce titre de championne du monde de vitesse individuelle obtenu en 2022. Dans cette discipline, elle a également été cinq fois championne de France (2017, 2018, 2019, 2022 et 2023). En keirin, elle a été championne d'Europe (2018 et 2019) et championne de France à six reprises (2016, 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023). Sans oublier ses quatre titres de championne de France du 500 mètres (2016, 2017, 2019 et 2023).

Comment Mathilde Gros est passée du basket au cyclisme sur piste ?

C'est presque par hasard que Mathilde Gros est devenue une cycliste professionnelle. Loin d'être une fan de vélo, c'est en 2014, au pôle Espoirs d'Aix-en-Provence de basket, qu'elle essaye un prototype de vélo d'intérieur, équipé d'un capteur de puissance, pour s'amuser. Sauf qu'elle crève l'écran et que le préparateur physique du pôle France de BMX n'en croit pas ses yeux. C'est lui qui appelle aussitôt la Fédération française de cyclisme, convaincu d'avoir repéré une pépite. Dix ans après cet essai fructueux, force est de constater qu'il ne s'était pas trompé et que Mathilde Gros a bien fait de monter sur ce vélo d'intérieur.