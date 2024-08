Cyréna Samba-Mayela : débuts tardifs, États-Unis… qui est la hurdleuse française ?

Après des progrès fulgurants, Cyréna Samba-Mayela sera l'une des chances de médaille française à Paris en athlétisme. Biographie, palmarès, expatriation, découvrez qui est la sprinteuse française.

Cyréna Samba-Mayela est née le 31 octobre 2000 en région parisienne à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Elle grandit entourée de six frères et sœurs, dans une famille d'origine congolaise et s'essaye dans sa jeunesse à plusieurs sports, comme le judo, le basket, le patinage artistique ou encore la gymnastique. Ce n'est qu'à partir de 15 ans qu'elle fait ses premiers pas dans l'athlétisme, poussée par ses parents, anciens athlètes.

À l'AC Paris Joinville, c'est sa première coach Albertine Koutouan (championne d'Afrique de l'heptathlon en 1990 avec la Côte d'Ivoire) qui la poussera vers les haies et qui lui donnera "cet amour des haies". Elle montre des aptitudes hors-normes dans cette spécialité et à peine plus d'un an après avoir chaussé ses premières pointes, Cyréna Samba-Mayela participe à ses premiers Championnats d'Europe d'athlétisme chez les jeunes. Sans abandonner ses autres passions, comme le dessin, la musique et la peinture.

Après avoir obtenu ses premières médailles internationales chez les jeunes, Cyréna Samba-Mayela est freinée dans sa progression à cause de blessures récurrentes aux ischio-jambiers. Il faut attendre 2020 pour la voir passer un cap chronométrique, après avoir été pris en charge par Teddy Tamgho en 2019. Elle descend sous les 8 s au 60 mètres et devient championne de France du 60 mètres haies en salle mais aussi du 100 m haies en plein air. Qualifiée pour les JO de Tokyo en 2021, elle se blesse à l'échauffement et ne peut pas participer à sa série.

Cyréna Samba-Mayela continue de progresser et de glaner des titres. Mais à l'automne 2023, elle se sépare de son coach Teddy Tamgho pour vivre une nouvelle expérience aux États-Unis, en Floride, où elle rejoint le groupe de l'entraîneur irlandais John Coghlan. Un changement bénéfique, même si la Française a dû faire évoluer sa technique à quelques mois des JO de Paris. Mais ces efforts ont payé, avec un titre de championne d'Europe gagné à Rome en battant le record de France du 100 mètres haies.

Quel est le palmarès de Cyréna Samba-Mayela ?

Cyréna Samba-Mayela a été championne du monde du 60 mètres haies en salle en 2022 et a été vice-championne du monde de l'épreuve en 2024. En plein air, elle a été sacrée championne d'Europe en 2024 et elle est triple championne de France (2020, 2021 et 2023. En salle, elle a été championne de France en 2020 et vice-championne en 2021 et 2023. Elle est l'actuelle détentrice du record de France du 60 mètres haies (7"73, 2024) et du record de France du 100 mètres haies (12"31, 2024).

Pourquoi Cyréna Samba-Mayela s'est exilée aux États-Unis ?

Après quatre ans de collaboration avec Teddy Tamgho, Cyréna Samba-Mayela a fait le choix risqué de quitter l'Insep en novembre 2023 pour rejoindre le groupe de l'entraîneur irlandais John Coghlan, à Orlando (États-Unis). Elle s'entraîne notamment avec la championne olympique en titre du 100 mètres haies, la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn. Un vrai changement, à quelques mois des JO de Paris 2024. "Je me suis complètement rafraîchie. C'est la première fois que je vis autre part. De base, j'aime respecter un plan assez rigide, a-t-elle confié aux championnats d'Europe de Rome en juin. Or, en allant voir une autre manière de faire, une autre culture, en voyageant, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation et permis aussi de m'ouvrir un peu plus. Tout ça se retranscrit aussi dans ma façon de courir." Un changement bénéfique pour la hurdleuse française. "Force est de constater que le travail réalisé est impressionnant, a reconnu Romain Barras, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme. Techniquement, ce n'est plus la même, elle attaque de plus loin, il y a vraiment un changement impressionnant qui se voit directement."