Auriana Lazraq-Khlass : qui est l'excentrique athlète française ?

LAZRAQ-KHLASS. Étoile montante de l'athlétisme français, Auriana Lazraq-Khlass détonne par sa fraîcheur sur la piste. Biographie, palmarès, expatriation, découvrez qui est l'athlète française.

Auriana Lazraq-Khlass est née le 22 avril 1999 à Pithiviers dans le département du Loiret. C'est en regardant la télévision un été chez sa tante lors des vacances, qu'elle se prend de passion pour l'athlétisme, dès l'âge de cinq ans. Elle tombe par hasard sur les Jeux Olympiques d'Athènes, en 2004, et reste "scotchée". De retour chez elle, la jeune Auriana débute l'athlétisme dans le club de sa ville, où elle se découvre un fort esprit compétitif.

Polyvalente et touche-à-tout, c'est naturellement qu'Auriana Lazraq-Khlass se tourne vers l'heptathlon. Mais la jeune Auriana n'est pas du genre à glaner les médailles chez les jeunes, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Alors elle décide de quitter le cocon familial, qui a bougé à Metz dans l'est de la France, pour partir s'entraîner à Montpellier, pour suivre une formation au centre d'athlétisme de Montpellier, aux côtés d'athlètes comme Kevin Mayer ou Antoinette Nana Djimou (double championne d'Europe de l'heptathlon en 2012 et 2014). Talentueuse mais pas toujours concentrée, Auriana Lazraq-Khlass dispute ses premiers championnats de France juste avant la pandémie de Covid-19.

L'athlète française revient alors à Metz pour s'entraîner mais ne parvient pas à faire décoller sa carrière. Elle finit par se mettre au chômage pour se dédier entièrement à sa carrière sportive en 2022. Un choix payant, comme celui de prendre Julien Choffart comme entraîneur. Les premiers résultats arrivent vite. Elle enchaîne les performances, avec trois titres de championne de France puis un de championne d'Europe U23. Elle rentre dans le club des " 6000 points " en mai 2023 à Montpellier, comme un clin d'oeil du destin.

Vice-championne de France en 2023, Auriana Lazraq-Khlass participe à ses premiers championnats du monde en 2023 à Budapest et termine à la 12e place (6179 points), où elle fait sensation par sa fraîcheur et sa spontanéité. Mais c'est à Rome, lors des championnats d'Europe en juin 2024, qu'elle se fait définitivement un nom en gagnant à la surprise générale la médaille d'argent de l'heptathlon, avec un record personnel porté à 6635 points. Un concours réussi qui lui permet de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quel est le palmarès d'Auriana Lazraq-Khlass ?

Auriana Lazraq-Khlass ne possède pas le palmarès le plus fourni de l'athlétisme, après avoir éclot sur le tard. À 25 ans, la native de Pithiviers ne compte qu'un titre de vice-championne de France en plein air (2023) et une médaille d'argent aux championnats d'Europe 2024. Un palmarès qu'elle rêve évidemment d'agrémenter d'une médaille aux Jeux Olympiques de Pari 2024.

Auriana Lazraq-Khlass peut-elle obtenir une médaille à Paris ?

Après sa performance à Rome aux championnats d'Europe, Auriana Lazraq-Khlass a obtenu son billet pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. "Je voulais être aux Jeux. Pour tout sportif, participer aux Jeux Olympiques, encore plus cette édition-là à la maison, cela va être quelque chose d'incroyable (…). Même en ayant fait ce que j'ai fait à Rome, je ne me mets pas la pression sur une médaille à Paris, a-t-elle avoué dans une interview à Dicodusport. Si j'ai quelque chose à jouer, ne vous inquiétez pas que je vais aller la croquer la médaille." Son coach, Julien Choffart, a déjà prévenu qu'elle n'irait pas à Paris juste pour faire du tourisme : "Elle ne va pas aller aux Jeux pour voir Paris mais pour tâter de la piste et continuer à écrire l'histoire."