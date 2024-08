Père thaïlandais, physique hors normes, qui est Céline Boutier ?

Première française à avoir gagné un Majeur depuis 2003, la golfeuse Céline Boutier, riche d'un parcours en dehors des sentiers classiques, vise l'or aux JO de Paris.

Originaire de Montrouge, Céline Boutier est née le 10 novembre 1993, le même jour que sa sœur Christie. Elle a également un frère nommé Kévin. Son père Christophe est quant à lui né en Thaïlande avant d'être adopté par des Français. Cette famille est issue du milieu ouvrier : le père est garagiste et la mère, Jacqueline, est femme au foyer. Elle est initiée au golf dès ses six ans par son paternel, qui a commencé la pratique sur le tas et tardivement. Au sein du Paris Country Club, elle n'est alors pas la plus douée, mais fait preuve d'une abnégation étonnante. Elle tape la balle pendant des heures, peu importe le temps. Sans gros moyens, elle est soutenue financièrement par la Fédération française de golf à la suite de bons résultats. En 2012, " Boubout " décide d'aller conquérir les Etats-Unis. Elle décroche une bourse à l'université de Duke, en Caroline du Nord. Elle étudie notamment la psychologie et l'économie. Elle rêve surtout de briller sur le LGPA (Ladies golf professional association), la plus grande scène du golf mondial. Avant cela, elle sillonne le pays de l'Oncle Sam et le circuit de l'Epson Tour, la deuxième division américaine. Son travail constant paie malgré le mal du pays et le manque de la famille. Elle devient numéro une chez les amateures deux

ans après avoir posé ses valises outre-Atlantique. En 2016, elle passe professionnelle et s'ouvre les portes du Symetra Tour. Ses deux victoires en 2017 lui permettent l'année d'après d'atteindre enfin son objectif : elle joue au LGPA. Depuis, son parcours est auréolé de trophées, et d'une participation aux Jeux de Tokyo 2020. Céline Boutier, alors 59ᵉ mondiale, avait terminé 34ᵉ du stroke play femmes. À Paris, dans son jardin, elle vise la gagne.

Quel est le palmarès de Céline Boutier ?

À la date de mars 2024, elle compte au total quatorze victoires professionnelles. Le 30 juillet 2023, elle devient la première française, depuis Patricia Meunier-Lebouc (2003), a gagné un Majeur. La performance est remarquée car elle se déroule en France, du côté d'Évian. Elle a également remporté trois éditions de la Solheim Cup avec la Team Europe. Elle conclut l'année 2023 au 3 e rang mondial, une performance qui n'avait jamais été réalisée dans le golf français.

Quel est le salaire de Céline Boutier ?

La golfeuse tire des revenus de plusieurs activités. Elle est notamment ambassadrice de plusieurs marques comme Lacoste et Évian. Depuis 2017, l'intéressée, grâce à ses performances sur le green, a gagné 6,9 millions de dollars.

Comment Céline Boutier est-elle devenue une championne, malgré un physique en dehors des standards ?

Du haut de son 1,65 m, la golfeuse n'était pas prédestinée à passer chez les professionnelles. Dans ce sport, la puissance, qui conditionne la distance au drive, est devenue un facteur-clé. Grâce à un travail athlétique monumental, elle est parvenue à compenser ce gabarit pour avoir désormais une bonne distance à la frappe. Elle est passée de 237 mètres en 2018, à 252 mètres aujourd'hui. Elle le doit à la vitesse de son swing, qui a été travaillé des heures et des heures lui donnant ainsi un surnom : la " Machine ". La légende veut qu'elle tapait 800 balles quotidiennement, dans son enfance, au Paris Country Club.