Phobie de l'eau, blanchi par la chambre anti-dopage, qui est Marc-Antoine Olivier ?

Considéré comme l'un des meilleurs mondiaux en nage libre, Marc-Antoine Olivier ambitionne de tout rafler lors des JO de Paris.

Avant de nager dans toutes les eaux du monde, Marc-Antoine Olivier reste un garçon du nord de la France. Né à Valenciennes, le 18 juin 1996, il grandit dans le petit village de Maresches aux côtés de son grand frère Philippe-Alexandre Olivier et de ses parents. Dès ses deux ans, accompagné de son père Philippe, il accompagne l'aîné de cette fratrie de deux à la piscine. Il reste plus de deux heures, tous les jours, à proximité des bassins pour suivre la carrière de celui qui deviendra son exemple. Pourtant, selon les dires de son paternel, son deuxième fils n'aime pas l'eau. Il apprend même à nager plutôt sur le tard, vers six ans, et se colle contre le mur, lors des douches, pour éviter d'être éclaboussé au niveau des yeux et des cheveux. À 7 ans, dans le club de Denain, il prend une licence pour suivre les traces de Philippe-Alexandre, qui ne dissimule jamais son plaisir à la sortie des bassins entouré de ses copains. À 15 ans, ce haut potentiel ambitionne de vivre de la natation. Pour cela, il n'hésite pas à intégrer le pôle espoirs de Rouen. Rapide, mais surtout très endurant, il découvre à cet instant la nage en eau libre. Passionné par la nature, il voit ainsi un nouveau champ pour se défaire d'une routine. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique, en janvier 2015, sa carrière connaît un tournant décisif. Il rejoint l'emblématique Philippe Lucas à Narbonne. Il reste six ans avec celui qui a participé à l'éclosion de Laure Manaudou, avec de nombreux résultats en poche. Malheureusement, il ne confirme pas aux Jeux olympiques de Tokyo, où il échoue loin du podium (6 e place) alors qu'il était l'un des principaux favoris. Touché par ce mauvais résultat, lâché par des sponsors, il hésite à mettre fin à sa carrière. Pour se reconstruire en vue des JO de Paris 2024, il s'exile en Italie et répond à l'appel du coach italien Fabrizio Antonelli. Qualifié pour sa troisième olympiade, le nageur a bien cru ne pas pouvoir concourir. Sous la menace d'une suspension pour trois manquements à ses obligations de localisation (" no show ") dans le cadre des contrôles antidopage, le Français a finalement été blanchi, en février 2024, par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les manquements invoqués par World Aquatics ne s'étaient pas produits au cours d'une période de douze mois. Plus rien ne peut désormais l'arrêter dans ses rêves de titres aux JO.

Quel est le palmarès de Marc-Antoine Olivier ?

Chez les adultes, il compte près de trente médailles dans des grands championnats. Il a notamment remporté les médailles d'or du 5 km en eau libre et du relais mixte 5 km en eau libre lors des championnats du Monde en 2017. Plus récemment, sur 5 et 10 km, il a été vice-champion du monde à Doha (2024). Lors des Jeux olympiques de Rio (2016), il a glané le bronze sur 10 km.

Quel est le salaire de Marc-Antoine Olivier ?

Pour les athlètes olympiques, le sujet de la rémunération peut être handicapant. L'intéressé avoue être à l'équilibre financier grâce à l'appui de sponsors (EDF, Europ Event, Alcatel Lucent) et des acteurs publics (Région des Hauts de France). Le nageur est également sous contrat avec la Marine Nationale, depuis 2018, via le programme du Centre National des Sports et de la Défense.

Quel est le rythme d'entraînement de Marc-Antoine Olivier ?

Dans sa quête de performance, Marc-Antoine Olivier nage en moyenne 80 à 95 kilomètres par semaine. Au-delà de ce travail en bassin, l'athlète surnommé hors- bord, car ses accélérations dans l'eau sont telles qu'il est comme propulsé par son propre corps, s'astreint également à la course à pied et à des séances de musculation.