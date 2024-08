DIRECT. JO 2024 : Samba-Mayela, Félix Lebrun, Oumiha... Le retour des médailles ? Le live

09:23 - Les basketteurs français se sont réveillés

Moribonds depuis le début de la préparation et des phases de poules, les Bleus de Vincent Collet ont enfin trouvé leur intensité défensive, et ont gagné leur match face au Canada de ce côté là du terrain. En attaque, la création est toujours pauvre mais la puissance dans la raquette de Mathias Lessort et de Yabusele pnt fait mal.