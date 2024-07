JO 2024. Nouvelle-Zélande - France : Katoto porte les Bleues... suivez le match en direct

Au rebond d'un arrêt de Leat, l'attaquante n'a pas été en mesure de pousser le ballon au fond des filets. La France est en quête d'un troisième but.

22:21 - La France réalise deux changements (63e)

On pense déjà au quart de finale des JO 2024 dans l'esprit de Renard : Geyoro et Katoto regagnent le banc, Diani et Dali vont terminer ce Nouvelle-Zélande - France !