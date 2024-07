JO 2024. France - Égypte : Karabatic et les Bleus au bord de l'élimination, le match en direct

Servi au poste par Nikola Karabatic , Ludovic Fabregas se retourne et tire directement mais il trouve la main gauche de Mohamed Aly, impérial dans ce premier acte.

19:27 - Karabatic trouve la faille (11-12)

Nikola Karabatic croise sa course et tente sa chance. Trop loin, Mohamed Aly ne peut pas éviter le but français.