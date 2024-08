Makenson Gletty : qui est le décathlonien, également policier ?

À 25 ans, Makenson Gletty participe à ses premiers Jeux olympiques. Troisième des derniers championnats d'Europe, il pourrait être la surprise de ce décathlon.

À 25 ans, Makenson Gletty est le futur du décathlon français, et peut-être déjà la meilleure chance de médaille française dans cette épreuve avec la blessure de Kevin Mayer. Avec une troisième place lors des derniers championnats d'Europe à Rome, Makenson Gletty s'est révélé au meilleur moment, quelques semaines avant les Jeux de Paris. Cette performance a notamment été marquée par son record personnel sur le 110m haies alors qu'il courait seul sur la piste après un problème de haut-parleur lors de sa première course.

Makenson Gletty est né en 1999 à Haïti, et a été élevé par sa famille adoptive en Haute-Savoie. Fan d'Usain Bolt, il décide de commencer l'athlétisme et le sprint. Mais le futur décathlonien pratique également le judo, et sa dimension physique lui permet de ne pas se focaliser sur une seule épreuve. Il s'essaye au lancer de poids et de javelot en plus de la course.

Pour sa première sélection en équipe de France pour une compétition en plein air, Makenson Gletty s'est véritablement révélé avec sa médaille à Rome. Athlète à la maturité tardive, il a notamment savouré cette performance en zone mixte après les championnats d'Europe. "Je trace mon chemin. C'est satisfaisant parce que je vois que le travail paye. Et surtout, ça fait du bien d'affirmer ce que je vaux et de sortir d'ici sans regret." Avec un objectif en tête, les Jeux de Paris. "Je vois ces championnats comme un tremplin vers Paris. Si je n'étais pas venu, je serais parti dans le flou aux JO." Celui qui a rejoint le club de Stéphane Diagana doit encore gagner en confiance selon l'ancien spécialiste du 400m. "Il a des qualités physiques extraordinaires et un potentiel assez incroyable qu'il commence à toucher du doigt. Il n'en a pas bien conscience. Il a encore du mal à s'évaluer."

Mais Makenson Gletty n'est pas seulement un décathlonien accompli. Dessinateur en architecture de formation, le Français de 25 ans a récemment intégré la police nationale en tant que réserviste, comme le font de nombreux athlètes français, l'institution accueillant notamment de nombreux nageurs.