Alexis Jandard : de sa glissade devant Macron aux JO 2024, qui est le plongeur ?

Le Français est engagé ce vendredi 2 août et pourrait obtenir une médaille surprise.

Ce vendredi, l'épreuve du 3 m synchronisé d'Alexis Jandard et Jules Bouyer pourrait apporter une belle surprise. Champion d'Europe en juin, le duo vise une médaille aux JO. Mais souvenez-vous en avril dernier, en pleine démonstration au Centre aquatique olympique, Alexis Jandard sent sa jambe faiblir au moment de son saut et le plongeur de 27 ans glisse, rebondit sur la planche et tombe maladroitement à l'eau, sous les yeux du président de la République, Emmanuel Macron.

S'il est moqué dans un premier temps sur les réseaux sociaux, son auto dérision en fait de lui une star que les gens ont désormais appris à connaître. Le jour même, Alexis Jandard a partagé sur Instagram une photo de son dos sanguinolent, qu'il légende d'un " J'ai glissé, chef ".

Alexis Jandard n'est pourtant pas un novice, il va en effet vivre ses deuxièmes JO, après ceux de Tokyo en 2021. Il avait terminé 16e du tremplin à 3 m en individuel. Agé de 27 ans, l'athlète pratiquait la gymnastique, au sein du Cascol Gym (de 2007 à 2012) avant de se faire refuser le pole France. "Aujourd'hui, je ne fais plus que de l'acrobatie. Finalement, je m'y retrouve peut-être un peu plus, même si la gym reste ma discipline de cœur. Elle m'a permis de me construire tel que je suis maintenant" a-t-il expliqué pour L'Equipe.