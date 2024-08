Jauris Daudet : qui est la légende du BMX, voulant vaincre la malédiction des Jeux ?

Joris Daudet participe à ses quatrièmes Jeux olympiques, avec l'ambition de remporter enfin une médaille d'or.

Triple champion du monde de BMX Racing, Joris Daudet est l'une des légendes de sa discipline. À 33 ans, il arrive à Paris pour ses quatrièmes Jeux olympiques, avec l'ambition d'enfin aller chercher une médaille, après les échecs de Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2021.

Le BMX, Joris Daudet l'a dans la peau. Issu d'une famille de cyclistes, il découvre le BMX à huit ans et se tourne très vite vers la course, plutôt que le freestyle. Il préfère en effet se mesurer directement avec ses concurrents et participe à 10 ans à ses premiers championnats du monde. Arrivé sur le circuit professionnel en 2010, il a glané une médaille chaque année depuis son entrée en catégorie élite, soit en BMX racing, soit en contre-la-montre.

Parti aux Etats-Unis en 2013 pour se mesurer aux meilleurs, il remporte deux ans plus tard son premier championnat américain, avant une domination sans partage. Il est en effet le recordman de victoire sur ce circuit, avec six titres. Considéré par ses pairs comme l'un des, voir le meilleur de tous les temps, il reste pourtant encore un trou dans le palmarès de Joris Daudet.

Le Français n'a en effet jamais réussi à remporter une seule médaille aux Jeux olympiques, en trois participations. En 2012, son parcours s'arrête en demi-finale après un accrochage qui l'empêche de se hisser dans la dernière course. À l'époque, il prend ce revers avec philosophie. "L'aléatoire fait partie de notre sport. Tout le jeu consiste à se mettre à l'abris par un excellent départ."

En 2016 à Rio, le scénario se répète avec une nouvelle chute, cette fois-ci en quart de finale. Une véritable déception pour Joris Daudet. En 2021, il accède cette fois-ci à la finale, mais s'accroche à nouveau et ne termine que septième, dans un sport où être le meilleur ne suffit parfois pas dans son rêve ultime d'être champion olympique. Aux Jeux de Paris, les mieux placés pour l'empêcher d'aller enfin décrocher une médaille pourraient être tricolores, en la personne de Romain Mahieu, champion du monde en 2023, et de Sylvain André, champion du monde en 2018.