JO 2024. Espagne - France : les Bleues poursuivent leur sans-faute... le résumé

12:22 - La France écrase l'Espagne (24-32)

Bien aidée par un début de canon (5-1, 10e), l'équipe de France a facilement disposé de l’Espagne (24-32) et a terminé sa phase de poules avec uniquement des succès. Foppa (5/5) et Toublanc (6/7) ont fait un festival en attaque dans un nouveau match à plus de 30 buts. En quart de finale des JO 2024, les Bleues affronteront probablement l’Allemagne, du côté de Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.