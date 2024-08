Boris Neveu : "Toujours rêvé de faire les Jeux pour ramener une médaille", qui est le kayakiste, souvent malchanceux ?

Boris Neveu a une histoire controversée avec les Jeux et espèrent enfin une médaille.

Champion du monde de kayak monoplace (K1) en 2014 et en 2021, Boris Neveu est pourtant souvent malchanceux aux JO, même s'il préfère parler de "petits coups de malchance". En 2012, les sélections, qui se déroulent à Pau, donne Boris Neveu vainqueur au soir de la dernière course de sélection. Mais 30 minutes après le dernier passage de concurrents, alors qu'on commence à le féliciter pour son "billet" pour Londres, on apprend que c'est finalement Etienne Daille qui est le vainqueur. "L'un des moments les plus difficiles de ma carrière… " explique le kayakiste.

En 2016, alors qu'il est largement favori des courses de sélection, il est dominé sur l'ultime course pour 6 centièmes de secondes par Sébastien Combot qui ira à Rio à sa place. " Il a été meilleur que moi. C'est le jeu. Sur le moment, tu prends une claque mais j'ai fait de mon mieux. Rien à voir avec 2012 où là on n'avait pas joué avec les mêmes règles" explique le kayakiste.

Un peu en retrait entre 2016 et 2021, Boris Neveu arrive tout de même à être médaillé d'or en kayak par équipes aux Championnats du monde de slalom 2021. Mais à Tokyo, cela se passe encore mal malgré sa qualification olympique pour la première fois. "J'avais envie d'en voir plus que ça. Ce n'était pas la folie des Jeux, pas de spectateurs, ni d'effervescence ". " J'ai toujours rêvé de faire les Jeux pour ramener une médaille", malheureusement il termine 7e.

Barré par le Breton Titouan Castryck, il souhaite décrocher le quota olympique en kayak-cross " Après Tokyo, sans cette nouvelle discipline, je n'aurais pas continué. Le kayak-cross me fait marrer" a-t-il expliqué.