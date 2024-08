Kauli Vaast : réserviste de la police nationale, qui est le surfeur, champion olympique à Tahiti ?

Kauli Vaast a marqué l'histoire de sa discipline et de la France en devenant champion olympique de surf.

Le Français est devenu le tout premier français champion olympique, chez lui, sur sa vague, au terme d'une finale parfaitement maîtrisée face à un Australien, Jack Robinson. Un destin écrit pour celui qui, à 8 ans, dompte la vague de Teahupoo. Pour le surfeur, cette force appelée le mana, était avec lui depuis le début. " Il était avec moi depuis le début, tous les jours je le sentais, je ne le voyais pas mais je le ressentais, et voilà, je l'ai fait : champion olympique !

Kauli Vaast n'est pas un inconnu pour le monde du surf, il avait renversé la star de la discipline Kelly Slater lors des demi-finales de la Tahiti Pro 2022. Pour les JO, son rêve, Kauli Vaast voulait marquer l'histoire de son pays et de la France, " tout casser " expliquait il. Le surf est une véritable affaire de famille. Né à Tahiti, d'un père Français et d'une mère Calédonienne, Kauli Vaast a grandi sur la presqu'île de Tahiti. Il est dans le bain depuis tout petit comme sa petite sœur Aelan, championne en herbe, et son petit frère, Naiki, lui aussi passionné de surf. Réserviste de la police nationale, Kauli Vaast enfile sa combinaison dès qu'il peut pour dompter la vague.

"Je suis très fière et très contente, a réagi avec beaucoup d'émotion sa maman Natou après la course. On n'a pas le temps de réaliser. On verra quand il va monter sur le podium avec sa médaille d'or. On va enfin pouvoir se dire ''wouah, il est champion olympique''. Je n'ai pas regardé la série, je suis restée dans mon jardin. Je n'ai rien vu. À un moment, j'ai entendu mon quartier crier, et là j'ai compris. Je ne doutais pas de sa réussite. Je suis très contente qu'il ait pu réaliser son rêve. "