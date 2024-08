JO 2024 : qui est Lauriane Nolot, la prodige du kitefoil ?

À 25 ans, Lauriane Nolot est double championne du monde de kitefoil, et en lice pour un premier titre olympique.

La voile pourrait bien ramener une première médaille d'or à la France dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. À 25 ans, la Varoise Lauriane Nolot est qualifiée en finale du kitefoil. Nouvelle discipline de la voile, elle est pour le moment dominée par les Françaises, avec trois dans les quatre premières places des derniers championnats du monde. Le principe du kitefoil en compétition est simple. Sur le même principe que le kitesurf, l'athlète est tracté par une voile avec une planche attachée aux pieds. Mais le but ici est de réaliser un parcours le plus rapidement possible, en confrontation directe avec les autres concurrents. Grâce à un foil sous la planche à la manière des bateaux du Vendée-Globe, la planche s'élève à plusieurs dizaines de centimètres au dessus de l'eau, et les vitesses atteignent facilement 70 à 80 km/h.

Double championne du monde en titre, Lauriane Nolot a débuté le kitesurf à l'âge de 16 ans, avec des premiers résultats internationaux en 2022 avec sa victoire aux championnats d'Europe, déjà en kitefoil. Deux fois championne d'Europe, Lauriane Nolot connait parfaitement la baie de Marseille, où se déroule la compétition olympique, et a déjà remporté l'an passé le test event.

La glisse et une affaire de famille pour Lauriane Nolot. En effet, c'est son père et son frère qui l'on entrainé vers la planche à voile et le kitesurf, alors qu'elle pratiquait plutôt l'équitation dans ses premières années. Elle a rapidement montré des prédispositions pour le kite, "Je la filmais et on la suivait, avec son frère aussi, faire des allers-retours et elle volait directement" explique son père dans un entretien à France Info.

Ce jeudi 8 août, la Française est idéalement placée pour remporter la médaille d'or olympique, pour sa première participation. Qualifiée directement en finale grâce à deux victoires lors des premiers tours, elle n'a pas eu besoin de disputer les demi-finales, et n'a besoin que d'une seule victoire dans la finale à quatre pour remporter la médaille d'or, contre deux victoires pour la Britannique Eleanor Aldridge et trois pour les deux autres concurrentes issues des demi-finales. "Comme je savais qu'on ne validerait pas beaucoup de manches, ce qui me faisait peur, c'était de passer par les demi-finales", explique Lauriane Nolot, avant de poursuivre sûre de sa force "il va falloir que je fasse comme d'habitude, faire une manche, la gagner, et merci au revoir !"