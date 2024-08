Sya Dembélé : qui est "Syssy", la prodige du breaking qui dispute les JO ?

La jeune française espère repartir de ces JO avec une médaille.

Pour la première fois de l'histoire, le breaking dance fait son apparition dans les Jeux olympiques 2024. À seulement 16 ans, Sya Dembélé se lance à l'assaut d'une médaille historique. Issue d'une famille qui sait bien bouger avec Drissa, le papa qui est membre de Doni Doni, un groupe de percussions africaines et Cindy, la maman, qui donne des cours de danse africaine à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) des Tilleuls à Saint-Étienne, la Française était probablement faite pour ce sport.

Comme l'évoque Le Parisien, Sya découvre les battles dès l'âge de 7 ans, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. En 2016, lors du Battle of the Year, une des compétitions internationales les plus importantes, elle se présente en finale face à tous les meilleurs du monde. Une belle formation pour la jeune femme qui a fait ses gammes avant de décrocher deux médailles de bronze aux championnats d'Europe en mai 2023 puis aux championnats du monde quatre mois plus tard, de quoi lui donner des ailes pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024 ?