Jeux paralympiques 2024 : dates, calendrier, athlètes français... Le programme complet

Les Jeux paralympiques débutent le 28 août prochain avec une très grosse ambition pour les Français.

Vingt-deux para sports seront au programme pour un total de 549 épreuves, réparties sur 269 sessions, donnant lieu à 3,4 millions de billets à vendre. Les épreuves paralympiques prendront place sur les mêmes sites que les épreuves olympiques. Ce sera le cas pour quinze sports sur les 22 au programme des Jeux Paralympiques, comme le tennis de table et le Para tennis de table, le judo et le Para judo, ou encore la natation et la Para natation.

Le mercredi 28 août 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 aura lieu sur la Place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées. Le programme sera particulièrement chargé avec des épreuves dans pas moins de seize disciplines dès le premier jour. Parmi celles-ci, les épreuves nautiques avec le para-canoë, le para-aviron ou les épreuves des para-triathlètes, qui s'élanceront, eux aussi, dans la Seine depuis le pont Iéna.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août (cérémonie d'ouverture) au 8 septembre 2024.

Le programme complet

Les athlètes français

Para Athlétisme

Timothée ADOLPH (T11)

Gloria AGBLEMAGNON (F20)

Arnaud ASSOUMANI (T47)

Valentin BERTRAND (T37)

Manon GENEST (T37)

Nantenin KEITA (T13)

Charles-Antoine KOUAKOU (T20)

Trésor Gauthier MAKUNDA (T11)

Badr TOUZI (F63)

Pierre FAIRBANK T53

Soane Luka MEISSONNIER F20

Delya BOULAGHLEM T11

Harold ACHI-YAO T11

Renaud CLERC T37

Lola DESFEUILLET T38

Alexandre DIPOKO-EWANE T47

Mandy FRANCOIS-ELIE T37

Rosario GANGLOFF MURCIA T12

Gilles GANGLOFF T12

Mathieu LEROUX T12

Dimitri JOZWICKI T38

Vitolio KAVAKAVA F57

Angélina LANZA T46

Marie N'GOUSSOU T46

Alexandra NOUCHET F63

Sofia PACE T63

Dimitri PAVADE T64

Antoine PRAUD T46

Félicien SIAPO T44

Laure USTARITZ T37

Para Aviron

Nathalie BENOIT PR1 W1xRC

Alexis SANCHEZ PR1 M1xAS

Perle BOUGE PR2 Mix2x

Benjamin DAVIET PR2 Mix2x

Laurent CADOT PR3 Mix2x

Guylaine MARCHAND PR3 Mix2x

Grégoire BIREAU PR3 Mix4+

Margot BOULET PR3 Mix4+

Candyce CHAFA PR3 Mix4+

Rémy TARANTO PR3 Mix4+

Emilie ACQUISTAPACE Mix4+ (barreur)

Para Badminton

Lucas MAZUR (SL4)

Faustine NOEL (SL4)

Thomas JAKOBS (WH2)

David TOUPE (WH1)

Charles NOAKES (SH6)

Maud LEFORT (SU5)

Méril LOQUETTE (SU5)

Milena SURREAU (SL4)

Basket fauteuil

Rémi BAYLE Basket 2.5 pts

Christophe CARLIER 3 pts

Audrey CAYOL 1.5 pts

Jérôme DURAN 2 pts

Ibrahim GUIRASSY 1 pt

Louis HARDOUIN 2.5 pts

Nicolas JOUANSERRE 4.5

Jérôme LAURERI 1 pt

Jordan LUCE 4.5 pts

Sofyane MEHIAOUI 3 pts

Alexis RAMONET 4 pts

Mamady TRAORE 4 pts

Boccia

Aurélie AUBERT BC1

Claudine LLOP BC3

Aurélien FABRE BC2

Sonia HECKEL BC3

Florent BRACHET BC3

Fayçal MEGUENNI BC2

Jules MENARD BC3

Christophe MENARD BC3

Para Canoë-Kayak

Abel ABER Pirogue (VL3)

Nélia BARBOSA (KL3)

Rémy BOULLE (KL1)

Eléa CHARVET (Pirogue VL3)

Para Cyclisme

Mathieu BOSREDON H3

Anne-Sophie CENTIS B

Elie DE CARVALHO B

Dorian FOULON C5

Joseph FRITSCH H4

Heïdi GAUGAIN C5

Florian JOUANNY H2

Alexandre LEAUTE C2

Kévin LE CUNFF C4

Gatien LE ROUSSEAU C4

Alexandre LLOVERAS B

Marie PATOUILLET C5

Loïc VERGNAUD H5

Anaïs VINCENT H3

Thomas PEYROTON-DARTET C5

Johan QUAILE H3

Para Équitation

Lisa CEZ Grade V

Alexia PITTIER Grade IV

Vladimir VINCHON Grade IV

Chiara ZENATI Grade III

Escrime fauteuil

Clémence DELAVOIPIERE Catégorie A

Cécile DEMAUDE Catégorie B

Ludovic LEMOINE Catégorie A

Yohan PETER Catégorie B

Damien TOKATLIAN Catégorie A

Maxime VALET Catégorie B

Brianna VIDE Catégorie A

Hakim AREZKI B1

Martin BARON

Alessandro BARTOLOMUCCI Gardien de but

Benoit CHEVREAU DE MONTLEHU Gardien de but

Tidiane DIAKITÉ

Mickaël MIGUEZ

Babacar NIANG

Gaël RIVIÈRE

Frédéric VILLEROUX

Khalifa YOUMÉ

Goalball

Adélia AJAMI Goalball féminin (FFH) B3

Melda ALHAN Goalball féminin (FFH) B2

Jahmali BERQUIER Goalball féminin (FFH) B2

Coralie GONZALEZ Goalball féminin (FFH) B1

Gwendoline MATOS Goalball féminin (FFH) B2

Loïse RONDEPIERRE Goalball féminin (FFH) B3

Nabil BAICH Goalball masculin (FFH) B3

Kada BOUALIA Goalball masculin (FFH) B2

Ambroise DAUDIN Goalball masculin (FFH) B3

Haris NEIMARLJIA Goalball masculin (FFH) B1

Elias OUNI Goalball B3

Thomas RAMOS-MARTINS B2

Para Haltérophilie - Dynamophilie

Alex ADÉLAÏDE -49 kg

Rafik ARABAT -97 kg

Axel BOURLON -54 kg

Souhad GHAZOUANI -67 kg

Para Judo

Jason GRANDRY +90Kg

Cyril JONARD -90Kg

Hélios LATCHOUMANAYA -90Kg

Prescillia LÉZÉ +70Kg

Sandrine MARTINET -48Kg

Nathan PETIT -73Kg

Armindo RODRIGUES -73Kg

Anatole RUBIN -60kg

Nacer ZORGANI +90Kg

Para Natation

Laurent CHARDARD (S6)

Ugo DIDIER (S9)

Alex PORTAL (S13)

Hector DENAYER S9

Assya MAURIN-ESPIAU S14

Dimitri GRANJUX S4

Elodie LORANDI S10

Léane MORCEAU

Agathe PAULI S9

Emeline PIERRE S10

Kylian PORTAL S12

Anaëlle ROULET S10

Solène SACHE S5

David SMETANINE S4

Rugby fauteuil (mixte)

Tristan BARFERTY 2.5 pts

Adrien CHALMIN 0.5 pt

Jordan DUCRET 1.0 pt

Jonathan HIVERNAT 3.0 pts

Rodolphe JARLAN 2.5 pts

Corentin LE GUEN 0.5 pt

Brice MAUREL 2.5 pts

Cédric NANKIN 1.5 pt

Ryadh SALLEM 3.5 pts

Matthieu THIRIET 1.5 pt

Nicolas VALENTIM 2.0 pts

Sébastien VERDIN 3.0 pts

Para Taekwondo

Sophie CAVERZAN K44 -57kg

Djelika DIALLO K44 -65kg

Bopha KONG K44 -58kg

Para Tennis de table

Thu KAMKASOMPHOU (Classe 8)

Fabien LAMIRAULT (Classe 2)

Florian MERRIEN (Classe 3)

Maxime THOMAS (Classe 4)

Esteban HERRAULT (Classe 6)

Stéphane MESSI (Classe 7)

Kévin DOURBECKER (Classe 7)

Clément BERTHIER (Classe 8)

Thomas BOUVAIS (Classe 8)

Lucas DIDIER (Classe 9)

Matéo BOHEAS (Classe 10)

Alexandra SAINT-PIERRE (Classe 5)

Léa FERNEY (Classe 11)

Lucas Edouard CREANGE (Classe 11)

Julien MICHAUD (Classe 2)

Flora VAUTIER (Classe 4)

Emeric MARTIN (Classe 4)

Morgen CAILLAUD (Classe 6)

Nicolas SAVANT-AIRA (Classe 5)

Lucie HAUTIERE (Classe 8)

Sylvain NOËL (Classe 3)

Tennis fauteuil

Frédéric CATTANÉO

Ksénia CHASTEAU

Pauline DÉROULÈDE

Charlotte FAIRBANK

Stéphane HOUDET

Guilhem LAGET

Gaëtan MENGUY

Emmanuelle MÖRCH

Para Tir à l'arc

Julie RIGAULT-CHUPIN (Open arc à poulies)

Guillaume TOUCOULLET (Open arc classique)

Maxime GUERIN (Open arc à poulies)

Aziza BENHAMI (Open arc classique)

Thierry JOUSSAUME (Open arc à poulies)

Damien LETULLE (Catégorie W1)

Para Tir

Justine BEVE SH2

Tanguy DE LA FOREST SH2

Gaëlle EDON SH1

Cédric FEVRE-CHEVALIER SH1

Pierre GUILLAUME-SAGE SH2

Kévin LIOT SH2

Jean-Louis MICHAUD SH1

Romain RAMALINGOM-SELLEMOUTOU SH1

Didier RICHARD SH1

Para Triathlon

Pierre-Antoine BAELE PTS4

Grégoire BERTHON PTS4

Héloïse COURVOISIER PTVI

Anne HENRIET PTVI

Annouck CURZILLAT PTVI

Julie MORANO PTVI

Cédric DENUZIÈRE PTS3

Mona FRANCIS PTWC

Alexis HANQUINQUANT PTS4

Michaël HERTER PTS3

Gwladys LEMOUSSU PTS5

Elise MARC PTS4

Louis NOËL PTWC

Antoine PEREL PTVI

Yohan LE BERRE PTVI

Jules RIBSTEIN PTS2

Thibaut RIGAUDEAU PTVI

Cyril VIENNOT PTVI

Cécile SABOUREAU PTS2

Camille SENECLAUZE PTS4

Geoffrey WERSY PTS2

Volley assis

Jenna AGBODJAN PRINCE VS1

Séverine BAILLOT VS1

Karen FAIMALI-MEGER VS1

Aurélie GARCIA VS1

Olivia LANES VS1

Julie LIGNER VS1

Estelle MARSA GALANT VS2

Lynda MEDJAHERI VS1

Anaïs RIGAL VS1

Mamadou BAH VS1

Cyrille CHAHBOUNE VS1

Gildas GUIHENEUF VS2

Matthieu JAGU VS2

Benjamin LACROIX-DESMAZES VS1

Thomas LARONCE VS1

Thibaud LEFRANCOIS VS1

Benjamin PILLERAULT VS1

Jean-Christophe RAMBEAU VS1

Damien ROGET VS1

Morgan TROUSSARD VS1

Romain WOLNIEWICZ VS1

