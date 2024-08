Alexandre Léauté : AVC, palmarès... Qui est la star française du para cyclisme ?

Le Français, star du para cyclisme, est une grande chance de médaille aux Jeux paralympiques.

Ne cherchez pas le Léon Marchand des Jeux paralympiques, le costume pourrait aller parfaitement au para cycliste Alexandre Léauté. Le Français, multiple champion du monde, est l'une des grandes chances de médaille de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Porte drapeau de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, Alexandre Léauté était reparti avec quatre médailles : en argent pour le kilomètre, en bronze sur le contre-la-montre et la course en ligne et surtout, une en or sur la poursuite individuelle où il bat le record du monde.

Malgré un palmarès riche, le Français a été proche de la dépression en 2024 comme il a expliqué après les Mondiaux sur piste dont il est reparti avec 4 médailles (il en compte désormais 19 dont 6 sur la route). "Ça n'allait vraiment pas jusque très récemment, glisse-t-il. La seule chose qui me sauvait un peu, c'était le vélo. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'avais envie de dire oui'à tout pour ne froisser personne. J'avais peur d'être désagréable. Mais il fallait que je passe ce cap, que j'apprenne à dire 'non'. J'ai fini par comprendre que, si je ne le faisais pas, c'est mon corps qui allait céder. La tête, elle, avait déjà lâché...Je ne me sentais pas légitime à me sentir mal, verbalise-t-il. Je vis un truc de ouf, je vis de mon métier, pleins de gens rêveraient d'être à ma place. Dans ma vie, tout est extraordinaire alors que je sais que, pour certains, c'est difficile de se lever le matin pour aller travailler. Je ne pouvais pas m'autoriser à me plaindre."

Un accident vasculaire cérébrale dès la naissance

Alexandre Léauté a été victime d'un AVC entraînant une atteinte partielle de sa motricité et le privant de 95% de la puissance de la partie droite de son corps dès sa naissance. " Je suis atteint d'une hémiplégie droite depuis ma naissance. C'est une atteinte plus ou moins sévère de la motricité du côté droit de mon corps ce qui engendre plusieurs déficiences (spasticité, problèmes pour tendre mon bras et ma jambe, déformation du pied, perte de force musculaire et une insensibilité totale dans mes membres inférieurs et supérieurs)" a expliqué le Français dans une interview pour Bleus handisport.

Son palmarès