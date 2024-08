Nantenin Keita : musique, palmarès, handicap, Mali... Qui est la porte drapeau ?

Porte drapeau pour les Jeux paralympiques, la Française espère ramener des médailles.

Nantenin Keita est une athlète française paralympique française, née à Bamako au Mali. Fille du grand musicien malien Salif Keita, elle est l'une des stars de l'handisport français en athlétisme. Albinos et malvoyante, elle a fait de sa différence une force. Diplômée d'un BTS Action Commerciale, elle intègre en 2009 l'équipe des Ressources Humaines de Malakoff Médéric où elle a pour mission de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap et leur évolution tout au long de leur carrière professionnelle.

Porte drapeau à Paris pour les Jeux paralympiques, pour Nantenin Keïta, les Jeux permettront d'avancer sur "la sensibilisation, l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap". "On sait que le sport est un moyen de sensibilisation, un moyen de casser les préjugés autour du handicap". Elle avait marqué les esprits lors de la session du Comité Olympique International à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017, date où Paris s'était vu attribuer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. " La différence a toujours fait partie de ma vie, avait-elle lancé à l'assemblée. Je suis albinos et malvoyante. Mais aux Jeux, je suis une athlète. Parce qu'aux Jeux, il y a autant de pays que de handicaps. Aux Jeux, la différence à toute sa place. Aux Jeux, la différence est une force. "

Palmarès