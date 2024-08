Alexis Hanquinquant : accident, palmarès... Qui est le porte drapeau des Jeux paralympiques ?

Alexis Hanquinquant est une légende du para triathlon, plusieurs fois champion du monde.

Basketteur puis boxeur en full contact à haut niveau, Alexis Hanquinquant a toujours été un athlète confirmé avant de devenir une légende du para triathlon. Il devient d'ailleurs champion de France en mai 2010 en boxe, avant que, deux mois plus tard, le 5 août, Alexis Hanquinquant soit victime d'un accident de chantier avec sa jambe droite broyée par un engin. "J'étais dans un engin et je me suis pris un godet sur la jambe." En septembre 2013, il demande à se faire amputer. "Trois ans plus tard, je prends la décision de me faire amputer, parce que cette jambe est sauvée médicalement, mais elle me fait souffrir" explique-t-il pour France Info.

Il décide de se lancer dans un rêve de gosse, celui d'être un athlète de très haut niveau et se lance dans le para triathlon. "Bien sûr que c'est un sport assez exigeant qui demande beaucoup de polyvalence. Au moment où je suis amputé, j'ai besoin d'un défi. J'avais plein d'étoiles dans les yeux quand je regardais les Jeux olympiques à la télé. Ça m'a donné envie de réaliser ce rêve d'être sportif de haut niveau"

Un coup de pied dans les préjugés

"Je suis tout à fait à l'aise avec ma prothèse, j'ai même choisi de ne pas mettre d'habillage autour. J'aime bien le côté "robot" et j'ai les tatouages qui vont avec car je préfère m'en amuser. Je n'ai rien à cacher, ça fait partie de moi". Ce que regrette le triathlète, ce sont les regards insistants : "Ça ne me dérange pas qu'on regarde ma prothèse, car on n'en voit pas tous les jours, mais j'aimerais que ça devienne banal et pas que ce soit scruté. Je suis persuadé que ces Jeux paralympiques vont permettre de mettre un gros coup de prothèse dans les préjugés, pour que les Français s'intéressent au milieu paralympique et qu'ils comprennent que c'est du sport de haut niveau et pas la kermesse"

Son palmarès

2023 Championnats du monde Pontevedra Médaille d'or PTS4

2023 Championnats d'Europe Madrid Médaille d'or PTS4

2022 Championnats du monde Abou Dabi Médaille d'or PTS4

2022 Championnats d'Europe Olsztyn Médaille d'or PTS4

2021 Championnats du monde Abou Dabi Médaille d'or PTS4

2021 Championnats d'Europe Valence Médaille d'or PTS4

2021 Jeux Paralympiques Tokyo Médaille d'or PTS4

2019 Championnats du monde Lausanne Médaille d'or PTS4

2018 Championnats du monde Gold Coast Médaille d'or PTS4

2018 Championnats d'Europe Tarfu Médaille d'or PTS4

2017 Championnats du monde Rotterdam Médaille d'or PTS4

2017 Championnats d'Europe Kitzbühel Médaille d'or PTS4