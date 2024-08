Alex Portal : catégorie, handicap, palmarès... Qui est le nageur français ?

Multiple médaillé, Alex Portal espère repartir de Paris 2024 avec plusieurs médailles autour du cou.

Alex Portal est un nageur français handisport. Malvoyant, il s'est tourné vers la natation, abandonnant le tennis, l'équitation ou encore le judo. "Comme mon frère Kylian (15 ans) atteint du même handicap que moi, mon fond de l'œil a été abîmé par une maladie génétique. Maintenant, je n'apprécie plus les distances, je ne vois plus les gens, je distingue juste l'ombre des silhouettes. Je lis avec des caractères très agrandis. Si je lis de très près ou si je regarde la télévision de très près, rapidement, j'ai très mal à la tête donc j'abandonne." La maladie, appelée l'albinisme oculaire lui permet de voir avec seulement 1/10ème à chaque œil avec correction. "J'ai un nystagmus, je suis atteint de photophobie et je n'ai pas de pigment au niveau de la rétine. Je ne distingue pas la 3D également" explique le Français.

Malvoyant, il s'est donc adapté à la natation pour nager "sans voir". "Au début, l'angoisse était de me cogner, au virage ou à l'arrivée, contre le mur. Très vite, j'ai su me repérer à la voix de mon entraîneur marchant le long du bord, puis en comptant mes coups de bras. Après, grâce à une concentration extrême pompant beaucoup d'énergie, tout se devine au feeling et à l'allure. Aujourd'hui, à deux mètres près, je sais où je suis ! Dans l'eau, je suis dans mon élément. Alors, aucunement freiné par mon handicap, je me sens libre ! explique-t-il sur le site de la FFN. Lors des Jeux paralympiques, il sera engagé dans plusieurs courses en catégorie S13.

Palmarès