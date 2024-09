Arnaud Assoumani : palmarès, accident, origine... Qui est l'athlète paralympique ?

Arnaud Assoumani est un champion paralympique de saut en longueur.

Arnaud Assoumani est un athlète paralympique, né le 4 septembre 1985 à Orsay et d'origine comorienne. Spécialiste du saut en longueur, il est 8e lors des Jeux paralympiques de Tokyo, mais surtout médaille d'or à Pekin. "A l'âge de 5 ans, lorsque je regardais les championnats du monde d'athlétisme à la télé, j'ai eu un coup de coeur pour le saut en longueur et les athlètes qui pour moi volaient dans les airs. Moi aussi je voulais voler! J'ai été voir mon père, et je lui ai dit "un jour je ferai les Jeux Olympiques". Apparemment ce rêve ne m'a jamais quitté ! La performance visée, place, ou plus général. Passer la barre des 8m et terminer ma carrière à Paris avec idéalement, une médaille autour du coup." En parallèle, il étudie à l'Institut d'études politiques de Paris puis à l'EICAR, une école de cinéma où il décroche un BTS de montage. Son handicap, "son moteur" comme il préfère l'appeler, est de naissance. puisqu'il est né sans avant bras gauche.

Palmarès