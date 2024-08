Ugo Didier : maladie aux jambes, palmarès... Qui est le nageur paralympique ?

Ugo Didier est un athlète paralympique français, spécialisé dans la natation.

Ugo Didier est un nageur paralympique, régulièrement présent sur les podiums internationaux depuis des années. L'athlète français est dans la catégorie S9 en natation. Son handicap impact tout le bas de son corps et ses jambes. "Pour le langage un peu technique, j'ai des genoux recurvatum, les pieds bots, une atrophie de tous les muscles et pas de ligaments croisés. Dans la vie de tous les jours, cela m'empêche de marcher et de rester debout trop longtemps. Dans mon sport, cela me handicap pour les battements, le gainage sur l'eau, les virages et la coulée de départ" explique le Français pour le site Bleus handisport.

Pourquoi la natation ?

"Ça a été un choix par défaut car je ne peux ni courir, ni sauter. De plus, la natation est un sport qui ne me fait pas mal et qui me fait du bien aux membres inférieurs. J'ai commencé ce sport avec les valides, parce que je ne savais pas que je pouvais y participer en handisport. C'est une copine de colo qui m'a conseillé de m'affilier à un club handisport, où je pratique la natation depuis 2015.

Palmarès