Nélia Barbosa : origine, kayak, maladie... Qui est l'athlète paralympique ?

Nélia Barbosa est une para athlète, spécialiste du kayak.

Née le 8 octobre 1998 à Lisbonne, Nélia Barbosa, kayakiste, a passé 8 ans et demi au Portugal, son pays de naissance. Dès l'âge de 15 mois, on lui diagnostique une neurofibromatose à la cheville droite. Pendant plusieurs années, elle doit vivre avec. Lors d'une colonie en Corse, Nélia tombe amoureuse du canoë-kayak et décide de s'inscrire au club de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Malheureusement, en 2017, l'athlète voit sa vie basculer, lorsqu'on lui annonce qu'il faut l'amputer suite à des complications. Elle se lance par conséquent à fond dans le kayak. "C'est une passion que je nourris depuis l'âge de 12 ans et que j'ai découverte en colonie de vacances. Malgré mon amputation de la jambe droite en 2017 à cause d'une maladie génétique, la neurofibromatose, j'ai continué à l'aide d'une prothèse en carbone. Ma spécialité ? La course en ligne sur 200 mètres, que je réalise en 46 ou 47 secondes. Mais quel que soit le chrono, je dois être devant !"

Objectif or à Paris

"Évidemment, après avoir remporté une médaille d'argent, tout ce que l'on veut, c'est faire mieux. Et aujourd'hui, je m'entraîne au quotidien pour faire mieux après. L'intérêt du sport, c'est que lorsqu'on va en compétition on ne sait pas qui va gagner. Aujourd'hui, si je vais en compétition, c'est aussi pour m'amuser avec mes concurrentes. Les sportifs de haut niveau sont des grands enfants ! Explique la Française pour France Info.

Palmarès