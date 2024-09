Rémy Boullé : ancien commando, accident... Qui est l'athlète paralympique ?

Rémy Boullé est un athlète paralympique qui vise la médaille d'or lors des Jeux de Paris.

Rémy Boullé n'est pas un simple athlète. Ancien commando de l'Armée de l'air et membre de l'équipe de France de parachutisme, l'athlète a défendu les intérêts de la France en opération en Afghanistan, au Mali, au Niger ou encore au Tchad et force le respect de toute la nation. C'est à l'âge de 26 ans que Rémy Boullé devient paraplégique suite à un accident de parachutisme au cours d'un entrainement. Avec sa force de caractère, il décide de rebondir et se tourne alors vers une passion de jeunesse, le para canoë-kayak.

Récent champion d'Europe, il a remporté le bronze aux derniers Jeux, à Tokyo et vise cette fois l'or et assume cette ambition. "Je sais que je peux le faire (...) si j'arrive à me centrer essentiellement sur moi. Je peux faire ce qu'on appelle le hold-up. Parce que pour l'instant, je n'ai jamais été champion du monde, ni champion paralympique. Il faut juste que j'arrive à faire un très gros 150 premiers mètres. Après, les adversaires ne reviendront pas sur moi" explique-t-il pour France 3. "La course, on la pense, on la vit. Quand on se couche, on y repense un petit peu. Bien sûr, je l'ai dans la tête. En augmentant de 30 à 40 % mes séances d'entraînement, je me dis que je n'ai pas droit de me louper. On se met un peu la pression car on sait qu'on est à la maison, qu'on est attendu. Je serais vraiment déçu de louper cette course, de passer à côté.

Palmarès