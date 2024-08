Heïdi Gaugain : palmarès, accident, Rio... Qui est l'athlète paralympique ?

Heïdi Gaugain est une cycliste paralympique, multiple championne du monde.

Heïdi Gaugain est une cycliste paralympique, sur route et sur la piste. Son handicap, elle a depuis la naissance puisqu'elle née sans avant bras gauche. Elle s'est lancée dans le cyclisme grâce à son père, "mon papa, président d'un club de vélo m'a initié à son sport en 2016, s'abord chez les valides puis en Handisport en 2019" explique-t-elle. "Le vélo, je l'ai choisi aussi pour le dépassement de soi. C'est un sport hyper dur" explique la jeune femme, amoureuse de sa Mayenne natale. "La principale adaptation, c'est pour le frein qui me permet de freiner à l'arrière et à l'avant en même temps. Ce dernier est également équipé d'une corne pour positionner sa prothèse et d'un dérailleur électrique pour les changements de vitesses. "Parfois, mon handicap pourrait me déséquilibrer, mais grâce à ces adaptations, je peux quand même performer"

Une histoire de famille

"Toute la famille est dans le vélo depuis des années. Ça a commencé par mon grand-père qui faisait, pour le plaisir, les courses communales. Mon père en a fait aussi, puis mon frère, qui m'a donné la maladie, et ainsi de suite. Et les filles maintenant" explique le papa Fabrice Gaugain pour France 3. Un choix payant comme en témoigne le palmarès d'Heïdi. Elle a notamment remporté trois médailles au championnat du monde handisport à Glasgow en 2023, dont la médaille d'or en poursuite individuelle. Elle devient également championne du monde en 2024 du côté de Rio en 3km poursuite C5.

Palmarès