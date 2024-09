Para judo aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le para judo se tiendra du 5 au 7 septembre à l'Arena du Champ de mars.

Le para judo a fait son apparition aux Jeux paralympiques à Séoul en 1988 pour les hommes et à Athènes en 2004 pour les femmes. C'est une discipline réservée aux athlètes aveugles et malvoyantes. Les règles du para judo sont similaires à celles du judo olympique, avec des combats de quatre minutes éventuellement prolongés par un golden score en cas d'égalité à la fin du temps règlementaire. Les manières de remporter le combat sont également les mêmes, en menant par wara-ari à la fin des quatre minutes, par ippon ou aux pénalités de son adversaire, trois shido. La principale différence consiste en la position des athlètes au départ du combat. Alors que dans le judo olympique les adversaires sont à distance et le premier combat consiste à saisir le judogi de son adversaire durant le kumikata, au para judo les deux judokas saisissent la manche et le revers de leur adversaire avant le début du combat, et ne le lâchent pas durant tout l'affrontement.

Un rond de couleur est également dessiné sur le tatami pour les athlètes malvoyant afin de leur permettre de se placer au début du combat. Les judokas aveugles sont eux amenés à leur position de départ par un guide, et replacés pendant le combat par l'arbitre.

Le judo est plutôt une discipline forte de la délégation française, avec en tout vingt médailles remportées, et de nombreux podiums ces dernières années. Porte-drapeau à Tokyo, Sandrine Martinet tentera notamment de remporter une troisième médaille paralympique en moins de 48 kg, après l'argent à Athènes en 2004 et l'or à Rio en 2016.

Les classifications pour le para judo

Les compétitions de para judo aux Jeux paralympiques sont divisées en deux, avec pour chacune différentes catégories de poids.

J1 : athlètes non voyants

athlètes non voyants J2 : athlètes malvoyants

Le programme du para judo

La compétition de para judo se déroulera du 5 au 7 septembre à l'Arena Champ de Mars.