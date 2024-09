Calendrier Jeux paralympiques : le programme complet du jour

Les Jeux paralympiques s'étalent sur 10 jours du 28 août au 8 septembre, découvrez le détail de toutes les épreuves.

549 épreuves au total, 10 jours de compétition, les Jeux paralympiques rythmeront la ville de Paris et la planète sport dans une rentrée particulièrement mouvementée. Pour aller encore plus loin dans le détail, 22 sports sont au programme, contre 32 pour les JO (le basket fauteuil, la boccia, le cécifoot, l'escrime fauteuil, le goalball (cécibut), le para athlétisme, le para aviron, le para badminton, le para canoë, le para cyclisme sur route, le para cyclisme sur piste, la para équitation (dressage), la para haltérophilie, le para judo, la para natation, le para taekwondo, le para tennis de table, le para tir à l'arc, le para tir sportif, le para triathlon, le rugby fauteuil, le tennis fauteuil et le volleyball assis.)

Le calendrier complet des Jeux paralympiques

Découvrez le programme jour par jour des Jeux paralympiques avec toutes les épreuves, les dates et les heures.