Stéphane Houdet: qui est le champion de tennis fauteuil

À 53 ans, Stéphane Haudet est l'un des plus grands joueurs de double de tennis fauteuil de l'histoire.

Stéphane Houdet est en athlète de tennis fauteuil né en 1970. Tennisman amateur et vétérinaire de profession, il perd l'usage de sa jambe gauche suite à un accident de moto en 1996 en Autriche. En parallèle de sa profession, il débute le golf handisport et devient numéro un français en 2001, puis numéro meilleur européen en 2003. En 2004, il décide finalement de se faire amputer de sa jambe devenue raide et débute le tennis fauteuil en 2005, à l'âge de 35 ans.

Stéphane Haudet participe à ses premiers Jeux paralympiques en 2008 à Pékin et décroche sa première médaille d'or en double, associé à Michaël Jeremiasz. En 2012 à Londres il remporte la médaille de bronze avec le même partenaire, ainsi que la médaille d'argent en simple. La même année, il devient pour la première fois numéro un mondial de simple. Associé à Nicolas Peifer aux Jeux de Rio, la paire française est championne paralympique, et récidive à Tokyo en 2021. À 53 ans, Stéphane Haudet participe à ses cinquièmes Jeux paralympiques, mais ne compte pas s'arrêter là. "À Paris ou ailleurs j'y serais allé quand même, car j'envisage même que ces Jeux paralympiques ne soient pas un point final à ma carrière, je regarde déjà Los Angeles et Brisbane."

À la pointe de la technologie

Stéphane Haudet est depuis son entrée dans le circuit un précurseur dans la recherche et le développement du matériel et notamment de l'amélioration du fauteuil roulant. Il est ainsi l'un des seuls joueurs à ne pas être véritablement assis sur son fauteuil mais "à genoux". "Je suis issu du tennis valide. Je cherche donc une position me permettant de pouvoir jouer en mimant la position du jeu debout." Cette assise différente lui permet d'avoir plus d'allonge et de puissance. Il cherche également à gagner du poids sur son fauteuil. "Un nouvel orthoprothésiste a fait la coque, une équipe italienne a fait le nouveau châssis, Korima continue de travailler sur les roues du fauteuil pour les rendre les plus légères possibles. On a réussi à baisser son poids de 10 à 6,4 kg."

Le palmarès de Stéphane Haudet