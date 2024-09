Léa Ferney : qui est la championne de tennis de table ?

À seulement 20 ans, Léa Ferney dispute ses deuxièmes Jeux olympiques et veut remporter la médaille d'or à Paris.

Léa Ferney est une pongiste française née en 2004 à Carpentras et qualifiée aux Jeux paralympiques en tennis de table classe 11. Cette classification est réservée aux athlètes atteints d'une déficience intellectuelle ou psychique. Elle explique avoir découvert le tennis de table grâce à son frère, pongiste amateur. "On frère en faisait et il y avait une table chez mes grands-parents. Du coup, j'ai joué et ça m'a plu. Il y avait aussi une semaine de découverte. J'ai essayé et ça m'a plu." À seulement 17 ans, Léa Ferney avait marqué les Jeux de Tokyo en remportant la médaille d'argent en simple dans sa catégorie.

Depuis, la Française a encore progressé et a remporté les championnats du monde en 2022 à Grenade en simple, ainsi qu'une médaille d'argent en double. Elle vise à Paris la médaille d'or dans une Arena Paris Sud qui était déjà survoltée pendant les Jeux olympiques.

Le palmarès de Léa Ferney